Президент Чехії зробив резонансну заяву про припинення війни в Україні

Петр Павел вважає, що за сьогоднішніх обставин відвоювати окуповані українські території практично неможливо.

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Президент Чехії запропонував Україні миритись з РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі нереально відвоювати українські території, котрі окупувала Росія. Тому він пропонує обидвом сторонам сісти за стіл переговорів. Про це він повідомив під час засідання Атлантичної Ради, повідомляє Голос Америки.

"Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН", - наголосив він.

Також чеський президент підкреслив, що потрібно кинути усі зусилля, щоб змусити Китай думати про те, що союз із Росією не принесе країні добра. За його словами, потрібно створити тиск на Китай, який у свою чергу має тиснути на Росію та спонукати її до припинення війни.

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Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел приняв присягу і став президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінив на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

"І потім, як тільки почнуться переговори, очевидно, що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими територіями, які ми ніколи не визнаємо російськими. Але ми розуміємо, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як їх повернути", - додав чеський президент.

Переговори про мир із Росією та пропозиції лідерів світових країн

Нагадаэмо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.

Стало выдомо, що 2 липня, глава Пентагону Ллойд Остін провів другу за останній місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

Також стало выдомо, що Росія намагатиметься силоміць здолати Україну або пропонуватиме компроміси щодо закінчення активних бойових дій, на які українська сторона може погодитися в майбутньому.

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