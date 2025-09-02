Рус
"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

Руслан Іваненко
2 вересня 2025, 00:13
Американський міністр фінансів заявив, що Москва грубо порушила домовленості та продовжує обстріли.
Трамп, Путин
Вашингтон пообіцяв уважно вивчити всі варіанти санкцій після нових атак Росії на українські міста / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Путін посилив бомбардування України після зустрічі на Алясці
  • США розглядають усі можливі варіанти санкцій проти Росії

Російський диктатор Володимир Путін після зустрічі на Алясці посилив бомбардування України, попри свої попередні запевнення. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

"Путін, після зустрічі в Анкоріджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери і Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, вчинив протилежно тому, що, як він дав зрозуміти, він хоче зробити. Фактично, він в огидній манері посилив кампанію бомбардувань", – підкреслив Бессент.

відео дня

США розглядають усі можливі санкції

Він зазначив, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії."Думаю, ми будемо їх дуже уважно вивчати цього тижня", – сказав міністр.

За словами Бессента, "усі варіанти залишаються на столі", і нові обмеження щодо Москви можуть обговорити вже цього тижня.

Експертна оцінка: Путін намагається обійти санкції

Економіст і колишній член Ради НБУ (2019–2021) Віталій Шапран вважає, що російський диктатор Володимир Путін переконаний у можливості обходу санкцій і сподівається завдяки цьому вести війну далі.

санкции
Санкції / Інфографіка: Главред

За словами експерта, нинішня ситуація для Кремля значно складніша, ніж на початку вторгнення.

"Європейці не знімуть санкції, доки Росія не повернеться до кордонів 1991 року — вони неодноразово це повторювали. Або хоча б до кордонів 2022 року, хоча в цьому питанні серед них є розбіжності", – підкреслив Шапран.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна застосувала санкції проти компаній та організацій з Росії та Китаю, які беруть участь у розвитку російських безпілотних технологій, що включають використання штучного інтелекту.

Крім того, ЄС планує затвердити новий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, попри численні заяви президента Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії за відмову припинити вогонь, наразі Сполучені Штати не планують посилювати обмеження.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

санкції війна в Україні Переговори про припинення вогню
"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

