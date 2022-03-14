Послав орків за кораблем РФ: на Чернігівщині мисливець підірвав себе разом з окупантами

/ УНІАН

В Чернігівської області місцевий житель-мисливець підірвав гранату, знищивши кількох російських окупантів.

Як розповів в Facebook колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, при цьому герой пожертвував своїм життям.

Він уточнив, що банда російських орків увірвалася в будинок керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Кульгейка Анатолія Івановича.

"Зажадали від нього списки мисливців, очевидно - для подальших репресій. У відповідь Анатолій Іванович послав російський корабель нах@й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив у пекло кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х і 300-х забрали. Героя поховали в Ріпках", - додав Сакварелідзе.

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Раніше повідомлялося про те, що росіяни намагаються компенсувати втрати особового складу, підключаючи до війни проти України найманців з інших держав. Втім, додаткових резервів окупантам навряд чи вистачить більше, ніж на 10 днів, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він розповів про те, що РФ, намагаючись компенсувати свої втрати в ході бойових дій в Україні, залучає найманців з інших країн. Йдеться про приблизно 10 тисячах військових.