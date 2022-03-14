Україна громить окупантів РФ: резервів противника вистачить на 10 днів - Арестович

Військові РФ, які приїдуть в Україну, будуть менш боєздатними - Арестович / Reuters

Росіяни намагаються компенсувати втрати особового складу, підключаючи до війни проти України найманців з інших держав. Втім, додаткових резервів окупантам навряд чи вистачить більше, ніж на 10 днів. Такою думкою поділився радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що РФ, намагаючись компенсувати свої втрати у ході бойових дій в Україні, залучає найманців з інших країн. Йдеться про приблизно 10 тисяч військових.

Втім, за його словами, резерву для Росії дуже мало, а ті, хто прийдуть, будуть менш боєздатними, ніж військові, які вже взяли участь у військовій агресії.

"Якщо ми вбиваємо по тисячі (окупантів) на день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч. Ну, вистачить на 10 днів", - припустив Олексій Арестович.

Нагадаємо, радник глави ОП Арестович заявив, що російські сили, які були спрямовані на захоплення Києва, розгромлені. Вони перейшли в оборону і відчувають проблеми з паливом.

"Загрози безпосередньо Києву немає, і найближчим часом не проглядається. Так само Харків, Суми, Чернігів", - підкреслив чиновник.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що наступні 2-3 тижні можуть стати вирішальними для України. Росіяни будуть всіма силами намагатися захопити Маріуполь і далі просунутися на схід країни. Київ потребує міжнародної підтримки з надання засобів протиповітряної оборони.