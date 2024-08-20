На ті ж самі граблі: РФ відновила зруйновану переправу на Курщині через Сейм

Після того, як ЗСУ зруйнували понтонні переправи через річку Сейм на Курщині, росіяни відновили її за 500 метрів вище по течії.

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Нова переправа через Сейм / колаж: Главред, фото: t_me_astrapress, Радіо Свобода

Після того, як ЗСУ знищили кілька мостів, а згодом і понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, росіяни звели там нові понтонники. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання показало в мережі нові супутникові знімки, на яких видно, що окупанти в Курській області ззбудували нову понтонну переправу між селами Зване і Глушково, за 500 метрів від знищеної.

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На знімках можна побачити сліди боїв біля села Червонооктябрський. Нагадаємо, що бої там точились ще три дні тому, але росіяни не підтвердили цю інформацію та заявили, що населеного пункту бойові дії не торкнулися.

Нова переправа росіян через Сейм / Фото: Радіо Свобода

"Супутниковий знімок за 20 серпня показує, що нова переправа через річку Сейм у Курській області між селами Званне та Глушково з'явилася буквально за 500 метрів нагору за течією річки", - йдеться в повідомленні.

Курська АЕС/ Інфографіка: Главред

Бої в Курській області та знищення мостів через Сейм - останні новини

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по понтонних переправах Росіян через річку Сейм, таким чином заблокувавши шляхи відходу для окупантів у цьому регіоні.

Раніше також стало відомо, що після знищення в Глушківському районі Курської області трьох мостів через річку Сейм, фактично ті російські підрозділи, які перебувають у цьому районі, відрізані від логістики.

Нагадаємо, росіяни звели одразу кілька понтонних переправ у Курській області, щоб мати шляхи відходу, якщо ЗСУ підуть у наступ.

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