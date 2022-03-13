"Підсмажили окупантів": ЗСУ завдали потужного удару по переправі під Гостомелем

Українські військові розбили понтонну переправу, яку наводили російські окупанти.
У районі Гостомеля Київської області Збройні сили України завдали потужного удару по позиціях російських окупантів.
Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України в Telegram.
Українські військові розбили понтонну переправу, яку наводили російські окупанти, йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.
"У районі Гостомеля орки вирішили звести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування.
112-та окрема бригада за допомогою Стугни знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом та броньований автомобіль.
Автор: Олексій Тесля