"Підсмажили окупантів": ЗСУ завдали потужного удару по переправі під Гостомелем

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У районі Гостомеля Київської області Збройні сили України завдали потужного удару по позиціях російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України в Telegram.

Українські військові розбили понтонну переправу, яку наводили російські окупанти, йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

"У районі Гостомеля орки вирішили звести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування.

112-та окрема бригада за допомогою Стугни знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом та броньований автомобіль.