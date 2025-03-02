Рим і Лондон готові стати "мостом" між США та Україною - Мелоні

Ви дізнаєтеся:
- Мелоні подякувала Стармеру за мирний саміт у Лондоні
- Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна разом із Великою Британією можуть зіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими", пише The Telegraph.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Мелоні подякувала йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.
За її словами, Велика Британія та Італія "дуже скоординовані в досягненні мети, якої ми хочемо досягти - справедливого і тривалого миру в Україні".
"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу на Заході. І я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у зведенні мостів. Якщо ми розділимося, це зробить нас усіх слабшими", - підкреслила Мелоні.
Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами", зазначає Sky News.
"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.
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