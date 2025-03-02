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Рим і Лондон готові стати "мостом" між США та Україною - Мелоні

Віталій Кірсанов
2 березня 2025, 16:30
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Джорджа Мелоні вважає, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".
Джордж Мелоні
Рим і Лондон готові стати "мостом" між США та Україною / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook/DonaldTrump, ОПУ

Ви дізнаєтеся:

  • Мелоні подякувала Стармеру за мирний саміт у Лондоні
  • Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна разом із Великою Британією можуть зіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими", пише The Telegraph.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Мелоні подякувала йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.

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За її словами, Велика Британія та Італія "дуже скоординовані в досягненні мети, якої ми хочемо досягти - справедливого і тривалого миру в Україні".

"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу на Заході. І я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у зведенні мостів. Якщо ми розділимося, це зробить нас усіх слабшими", - підкреслила Мелоні.

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами", зазначає Sky News.

"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

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Як повідомляв Главред, раніше в The Washington Post написали, що Трамп може припинити військову допомогу Україні. Згідно з припущенням співрозмовника журналістів, у разі ухвалення такого рішення Київ може залишитися без радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Адміністрація Трампа не буде виписувати чеки на "далеку війну", сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, для завершення російсько-української війни всі учасники мирного процесу мають піти на поступки.

Україна без американської допомоги здатна воювати з РФ ще щонайменше півроку, пише Financial Times. Однак навіть за сценарію посиленої допомоги з боку Європи, триматися буде складно.

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