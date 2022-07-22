"Буде тільки гірше": Зеленський висловився про заморожування конфлікту з Росією

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Заморожування військового конфлікту з Росією може спровокувати ще більш масштабне протистояння в майбутньому.

Як заявив в інтерв'ю президент Володимир Зеленський для The Wall Street Journal, будь-яке припинення вогню, яке дозволить Росії зберегти контроль над захопленими територіями, тільки підштовхне до ще більшого конфлікту. Тим більше Москва матиме можливість заповнити втрати, запаси і переозброїтися.

"Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає їй перепочинок. Вони не скористаються цією паузою, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки", - зазначив Зеленський.

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Раніше повідомляли, що 14 липня війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсон. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпленю району російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

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Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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