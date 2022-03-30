Перелом у квітні та замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни

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У квітні 2022 року відбудуться події, після яких можлива стабілізація ситуації і певні кроки до миру в Україні, заявила відомий таролог Олена Бюн.

Вона каже, що в квітні на Володимира Зеленського чекає успіх у тих справах, якими він займається, небесні сили йому в цьому допомагатимуть. "Я раніше говорила, що він народився під щасливою зіркою", - розповіла вона на своїй сторінці на YouTube.

Разом з тим експерт попередила про те, що не виключена зрада від чоловіка з оточення президента.

"Дослівно карти кажуть, що у цієї людини по відношенню до глави країни чимало фальші, брехні. І від нього буде спроба завести президента в глухий кут, щоб він прийняв неправильне рішення. Це робитиметься для того, щоб усунути гаранта від його посади. І саме в квітні у Володимира Зеленського відбудеться певне прозріння і розчарування в даній людині зі свого оточення. Але, на щастя, президент не піде на авантюри цього чоловіка", - говорить таролог.

Вона також не виключила, що після цього може послідувати навіть спроба замаху на життя президента, але вона виявиться неуспішною.

"Після пережитого Володимир Зеленський і його команда почнуть працювати, як би в новому руслі, почнуться зміни на краще. Він нібито заново народиться, і будуть нові хороші можливості для нього і в цілому для України", - додала Бюн.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні пів року, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.