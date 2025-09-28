Рус
"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

Руслана Заклінська
28 вересня 2025, 21:37
Заяви Генштабу РФ про продовження наступу восени насправді свідчать про провал усіх планів окупантів протягом літа, вважає Павло Лакійчук.
'Все посипалося': експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою
Літній наступ росіян провалився / Колаж: Главред

Ключові тези Лакійчука:

  • Літній наступ РФ провалився
  • Кремль зіткнувся з проблемою браку людей
  • Герасимов визнав потребу у переплануванні операції й нестачі ресурсів

У Кремлі продовжують вважати ситуацію на фронті "оптимістичною", проте реальність для росіян виглядає зовсім інакше. Літній наступ окупантів провалився. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

За його словами, наприкінці грудня 2024 року російське керівництво вже оцінювало перебіг війни позитивно для себе. Однак за дев’ять місяців жоден із їхніх задумів так і не був реалізований.

"Під час нещодавнього засідання Міноборони РФ, яке відбулося наприкінці серпня, начальник Генштабу Валерій Герасимов виступив з бравурною заявою і розповів, що російський наступ продовжиться і восени. Проте з військової точки зору слова Герасимова свідчать, що літній наступ окупантів провалився. З точки зору ресурсів, термінів та інших складових все посипалося, і тепер їм треба переплановувати операцію. Слова Герасимова можна трактувати так, що росіянам не вистачає ресурсів", - зазначив Лакійчук.

Експерт зауважив, що ще в грудні 2024 року під час розширеної колегії Міноборони РФ Володимир Путін та тодішній міністр оборони Андрій Білоусов виступали з оптимістичними промовами. Водночас Білоусов відкрито просив у Путіна додаткових людських та матеріальних ресурсів.

"... а отримав приблизно таку відповідь: ні, дорогенький, ресурсів не буде - бийтесь тим, що є. Минає 9 місяців і тепер Герасимов каже про нестачу ресурсів і необхідність посилення мобілізації чи набору на контракт. Отже, росіянам треба десь шукати людей, ресурсів не вистачає", - додав Лакійчук.

Які ще проблеми у РФ - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що економіка країни-агресорки Росії опинилася у стані, з якого вже неможливо вийти без руйнівних наслідків - вона стрімко падає. Якщо Кремль і далі продовжуватиме війну проти України, а іншого виходу у Володимира Путіна та його оточення немає, ситуація лише погіршуватиметься.

"Якщо говорити про діагноз, який можна поставити економіці Російської Федерації, то я би сказав так: вона ще не в комі, але вже лежить під крапельницями. Ці "крапельниці" – це вливання з федерального і місцевих бюджетів, які йдуть на ВПК та армію, а також залишки Фонду національного "благосостоянія", - зазначив економіст.

Водночас ці ресурси швидко вичерпуються, а нових джерел фінансування у Кремля немає. За словами Новака, у Кремля залишаються лише два сценарії: друкувати гроші або ж конфіскувати вклади населення у банках.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Новопавлівський напрямок залишається напруженим, проте українські захисники зривають плани ворога щодо подальшого просування, заявив військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, російські війська застосовують тактику "тисячі порізів".

Водночас на Добропільському напрямку ситуація стабілізується. ЗСУ проводять контрнаступальні дії й готуються до можливого оточення до 1,5 тис. окупантів.

Крім цього, партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Волновасі, що порушило постачання боєприпасів, техніки та живої сили армії РФ. Волноваха є ключовим логістичним вузлом для окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

13:03

Зникнуть навіть стійкі плями: килим засяє, якщо взяти один незвичайний засібВідео

