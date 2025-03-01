'Вони намагаються мене знищити': Сирський розповів про замахи на своє життя

Головком ЗСУ неодноразово ставав мішенню РФ.

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Сирський пережив кілька замахів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/osirskiy

Ключове із заяви Сирського:

Росія періодично здійснює замахи на військове та політичне керівництво України

Головком ЗСУ неодноразово ставав мішенню РФ

Деяким соратникам Олександра Сирського не вдалося вижити

Країна-агресорка намагається дестабілізувати Україну, систематично плануючи замахи на вище військове та політичне керівництво. Російські спецслужби неодноразово намагалися вбити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир".

За словами генерала, Росія вважає його серйозною загрозою. Тому ворог намагається усунути головкома Сирського будь-якими методами.

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"Це боротьба, яка триває постійно. Вони намагаються мене знищити. Це для них природно", - зазначив головком ЗСУ.

Сирський також розповів, що не раз опинявся під ракетними ударами разом зі своїми офіцерами.

"Я можу сказати, що ми неодноразово були під різними ракетами. Завдяки, напевно, Богові ми залишаємося в живих. Хоча не всім пощастило – деякі загинули", - додав він.

Головком наголосив, що йдеться й про тих, хто був поруч з ним.

Замахи на вище керівництво - новини України

Нагадаємо, 18 квітня 2024 року польські спецслужби затримали чоловіка, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ та збирав інформацію про безпеку аеропорту Жевуш-Ясьонка для замаху на президента України Володимира Зеленського. СБУ передала польським правоохоронцям ключові докази, що дозволило викрити і затримати зловмисника.

Також президент Зеленський в інтерв’ю The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася його вбити.

Як повідомляв Главред, за три роки в Україні виявлено 102 російські агентурні мережі, серед яких топові групи, що планували замахи на президента Володимира Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка.

За словами Малюка, ФСБ готувала ліквідацію Зеленського та Буданова на Великдень 2023 року. Також ворог планував теракт у київському будівельному гіпермаркеті для вбивства Малюка, але СБУ спрацювала на випередження.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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