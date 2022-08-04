Окупанти РФ масово спустошують склади з боєприпасами в Білорусі - експерт

Російські окупанти вивозять боєприпаси з Білорусі / Колаж фото Reuters

Російські окупанти масово спустошують склади з боєприпасами в Білорусі. Зброю вивозять згідно з домовленостями країн до 1061-го ЦМТЗ Південного військового округу. Про це заявив український військовий експерт Олександр Коваленко.

Окупанти планують вивезти до кінця серпня 12 тис. тонн боєприпасів. Можна припустити, що РФ має серйозні проблеми з логістикою, щодо своєчасної доставки озброєння в потрібній кількості на фронт. Експерт зазначає, що це не єдиний факт вивезення техніки та боєприпасів зі складів білоруської армії.

"А чи буде таке дійство відбуватися в країні, яка готується до вторгнення в сусідню країну? Тобто, це ще одна нагода сумніватися у вторгненні в Україну білоруської армії, яка в нинішніх умовах вже перетворилася ще й на ресурсну базу для підживлення ЗС РФ", – пише Олександр Коваленко.

Однак він також акцентував увагу на тому, що у РФ поки не передбачається безповоротний дефіцит в накопиченні боєприпасів.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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