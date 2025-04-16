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"Росія буде розширюватися": чи є ризик вторгнення РФ у країни Балтії

Анна Ярославська
16 квітня 2025, 11:40
119
Країни Балтії притиснуті до Балтійського моря Білоруссю та Росією. Тому РФ легше рухатися саме в цьому напрямку.
Путін, країни Балтії
Чи можливе вторгнення РФ у країни Балтії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • У чому полягає стратегічне завдання Росії
  • Чи є загроза для країн Балтії

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінює ризики того, що країна-агресор Росія почне вторгнення в країни Балтії.

За його словами, стратегічне завдання РФ, як і будь-якої імперії - розширення. Поки імперія розширюється, вона живе.

"Щойно вона перестане розширюватися, відбудуться внутрішні процеси, і вона розвалиться. Тому Росія буде розширюватися туди, куди легше. Росіянам набагато легше рухатися в бік країн Балтії, адже вони практично притиснуті", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

За його словами, країни Балтії притиснуті до Балтійського моря Білоруссю і Росією. Оскільки вихід до Балтійського моря - масштабний, і він дуже важливий для Росії. Тому Росії легше рухатися саме в цьому напрямку.

"Так, зі сходу у Росії Аляска і США, але подолати цю відстань важко, тому що 86 км Берингової протоки треба якось перелетіти. Відповідно, якщо вже Росії йти на країни НАТО, то не на Аляску, а в бік країн Балтії", - пояснив полковник запасу.

Світан додав, що Росія вже відпрацювала механізм руху в Грузії, Придністров'ї та Україні.

"Цей механізм передбачає, що спочатку заходять "російськомовні", знаходять чергового "розіп'ятого хлопчика", а далі будуть хитати ситуацію за підтримки військових сил або "зелених чоловічків". Такий розвиток ситуації теоретично можливий", - вважає експерт.

Утім, на думку Світана, практичної можливості для реалізації цього сценарію немає.

"Тож теоретичну можливість вторгнення Росії в країни Балтії проговорювати можна, але на практичній реалізації цього сценарію я б не став зациклюватися", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Романа Свитана Главреду:

Російська агресія - загрози

Як писав Главред, поки увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає. Лідери держав регіону і Велика Британія стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом для подальшого використання розломів у регіоні. Як пише Politico, у вищих ешелонах британського уряду Західні Балкани називають "іншою гарячою точкою". Лондон наполягає, щоб усі шість держав регіону приєдналися до ЄС, щоб захиститися від російського впливу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу. Повномасштабна війна з Росією може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.

Глава держави не виключає, що може початися світова війна.

"Якщо ми не будемо стояти твердо, він [президент Росії Володимир Путін] піде далі. Це не просто порожні домисли; загроза реальна. Кінцева мета Путіна - відродити Російську імперію і повернути території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", - сказав Зеленський.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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