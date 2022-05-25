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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю і Кривому Рогу: є серйозні руйнування і жертва

25 травня 2022, 08:45

25 травня два українських міста постраждали від ракетних обстрілів РФ. Три ракетні удари було нанесено по Кривому Рогу. Чотири ракети випустили по Запоріжжю.

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Окупанти знову завдали ракетного удару по Україні - ілюстративне фото / УНІАН

Вранці 25 травня російські окупанти знову атакували ракетами мирні українські міста. Зокрема, три ракетних удари були нанесені по Кривому Рогу. Ще чотири крилаті ракети загарбники відправили на Запоріжжя.

Ракетні удари по Запоріжжю 25 травня 2022

Як повідомили в Запорізькій ОВА, о 05:13 у середу російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО.

Внаслідок ракетних ударів в Запоріжжі загинула одна людина, ще троє - поранені. Також понад 60 будинків у приватному секторі пошкоджено.

"Наразі відомо про одну загиблу та трьох поранених внаслідок ранкових ворожих обстрілів міста Запоріжжя. Тільки в приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо про 62 пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

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Ракетні удари по Кривому Рогу 25 травня 2022

У Кривому Розі російські крилаті ракети влучили у промислове підприємство, яке отримало серйозні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. Під ранок ворог завдав три ракетних удари по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. Серйозні руйнування", - йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з ураганів Широківську і Апостолівську громади. Апостолове частково без світла. На щастя, постраждалих внаслідок удару РСЗВ немає.

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Як повідомляв Главред, внаслідок нанесеного військами РФ в неділю ракетного удару по Малину Житомирської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

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