Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

Росіяни знову використовували фосфорні снаряди - сьогодні, в Мар'їнці.
Російські військові відкрили вогонь у бік Мар'їнки. Під час обстрілу застосували фосфорні снаряди, повідомляє Telegram-канал начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.
"Росіяни знову використовували фосфорні снаряди - сьогодні, у Мар'їнці. У місті виявили із десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС", - пише
Одночасно окупанти обстріляли:
- Георгиевку;
- Новокалинове;
- Очеретине.
У результаті вогню були пошкоджені будинки.
Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.
Читайте також:
- Путін переходить до плану "Б": як зміниться хід війни в Україні
- Перелом у квітні і замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни
Автор: Катя Трохименко