Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

Російські військові відкрили вогонь у бік Мар'їнки. Під час обстрілу застосували фосфорні снаряди, повідомляє Telegram-канал начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Росіяни знову використовували фосфорні снаряди - сьогодні, у Мар'їнці. У місті виявили із десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС", - пише

Одночасно окупанти обстріляли:

Георгиевку;

Новокалинове;

Очеретине.

У результаті вогню були пошкоджені будинки.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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