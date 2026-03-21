Скільки іноземних добровольців у лавах ЗСУ: ЗМІ назвали їхню кількість

Віталій Кірсанов
21 березня 2026, 15:19
Кількість іноземних добровольців у лавах ЗСУ перевищила 20 тисяч.
Кількість іноземних добровольців у лавах ЗСУ перевищила 20 тисяч / Колаж: Главред, фото: facebook.com/2InternationalLegion, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Набирати добровольців до ЗСУ допомагає "сарафанне радіо"
  • Підходи до залучення іноземних бійців потребують коригування

Україна активно розвиває напрямок залучення іноземців до служби в Збройних силах. Наразі на боці ЗСУ воюють близько 20 тисяч громадян інших країн, що становить приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони. Очікується, що ця цифра продовжить зростати. Про це виданню DW розповіли джерела в ЗСУ, розвідці та Національній гвардії.

За даними DW, незважаючи на зусилля української влади щодо набору добровольців за кордоном, найбільшу ефективність показало так зване "сарафанне радіо". Ідейно мотивовані бійці залучали таких самих однодумців, а військові з досвідом — своїх колишніх товаришів по службі. Про це повідомили представники кількох підрозділів, де служать іноземці.

Особливо помітно збільшилася кількість добровольців із Колумбії. При цьому навіть істотні відмінності в бойовому досвіді не стали перешкодою для їхньої участі.

Як зазначив начальник відділу координації проходження військової служби іноземцями в Сухопутних військах ЗСУ Костянтин Мілевський, колумбійські військові раніше вели бойові дії проти партизан і наркокартелів у джунглях, тоді як в Україні їм довелося зіткнутися з регулярною армією, яка використовує ракети та безпілотники.

Водночас він підкреслив, що підходи до залучення іноземних бійців потребують коригування.

За його словами, важливо не тільки розглядати Україну як місце заробітку, а й допомогти іноземцям глибше зрозуміти цілі війни.

Інтернаціональний легіон — головне

Зазначимо, наприкінці 2025 року Україна фактично розпустила Інтернаціональний легіон у його первісному вигляді. Іноземних бійців перевели до штурмових полків регулярної армії (зокрема, 253-го штурмового полку 129-ї бригади), де вони виконуватимуть найнебезпечніші завдання.

При цьому в командуванні ЗСУ наголошували, що йдеться не про ліквідацію Міжнародного легіону, а про інтеграцію до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Легіонери зберігатимуть усі права, соціальні гарантії та рівень забезпечення на рівні з українськими військовими, матимуть доступ до кращої логістики, озброєння та можливості перекваліфікації.

У грудні 2025 року в боях за Україну загинули двоє американських добровольців — військовослужбовців Міжнародного легіону оборонної розвідки України.

Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дослівно "Німецька хвиля") – німецька державна радіостанція та телеканал, що веде мовлення за кордон. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- та телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте до 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна, у будівлю Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), що в Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни" "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавало вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" і у вільному світі, яка придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда зараховувала до так званих "ворожих голосів".

