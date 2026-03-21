Важливий успіх ЗСУ на Сумщині: біля кордону з РФ піднято прапор України

Покровка розташована безпосередньо на лінії зіткнення, а від села до державного кордону з РФ — близько кілометра.

Над Покровкою піднято прапор України / Колаж: Главред, фото: 14 АК

Важливо:

Встановлено Державний прапор України в селі Покровка Сумського району

Спростовано повідомлення пропагандистів РФ про нібито захоплення населеного пункту

Воїни 14-го армійського корпусу встановили Державний прапор України в селі Покровка Сумського району, спростувавши повідомлення ворожих пропагандистів про нібито захоплення населеного пункту.

"Покровка практично повністю зруйнована, але вона не здана. Встановлений нашими бійцями прапор над руїнами — це не просто символ, це доказ того, що 14-й армійський корпус тримає населений пункт під щільним вогневим контролем. Це — наша земля", — повідомляється на сторінці 14-го армійського корпусу у Facebook.

Що відомо про бої за Покровку

На картах до зведень Генерального штабу України, OSINT-проекту DeepState та американського Інституту вивчення війни (ISW) Покровка знаходиться прямо на лінії зіткнення. На картах DeepState та ISW більша частина села знаходиться в зоні проникнення, східна околиця села показана як контрольована окупантами. Від Покровки до державного кордону з РФ близько кілометра.

Дивіться відео — над Покровкою піднято прапор України:

Раніше начальник управління комунікацій ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що в село Грабовське в Сумській області увійшли від 30 до 100 російських військових. За його словами, окупанти не намагаються перерізати логістику українських військ, а просто просуваються на лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше російські окупанти прорвалися до села Грабовське, викрали понад 50 осіб, переважно літніх, і переправили на територію РФ для "фільтрації". Українські військові відступили з кількох позицій.

Як повідомляв Главред, Росія захопила 52 цивільних, серед них дітей, і 13 українських військових у селі Грабовське. Президент Зеленський наголосив, що українські сили не обстрілювали ворога, щоб не нашкодити цивільним.

