Вогонь аж до неба: ГУР та ССО уразили чергову нафтобазу в Ростовській області

Після влучання українським БпЛА нафтобаза в Ростовській області горить досі.

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Ростовська область палає: БПЛА влучило в ціль / Колаж: Главред, скріншот, фото gettyimages.com

Уночі 28 серпня дрони атакували російський комбінат в Ростовській області та склад із боєприпасами у Воронезькій області. Як результат спільної роботи ГУР та ССО, було вражено нафтобазу ФДКУ "Атлас".

Як розповіли джерела 24 Каналу у ГУР, об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.

Не секрет, що саме ця нафтобаза забезпечує російських агресорів у війні з Україною. За повідомленнями очевидців, на цю мить на території об'єкту триває пожежа в резервуарах.

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За інформацією Джерел 24 Каналу у ГУР, нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського ВПК та забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Очевидці повідомляють, на цю мить на території об'єкту триває пожежа в резервуарах, адже агресори досі не можуть погасити полум'я. Деталі будуть відомі згодом.

"ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів Південного федерального округу Росії спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міністерства оборони Росії та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020", під час яких відпрацьовувалися різні способи постачання нафтопродуктів для армії: автомобільний, залізничний та трубопровідний", - розповіли у джерелах.

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