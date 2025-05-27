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Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
27 травня 2025, 22:06
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Новини України 27 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 27 травня / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео, 24 ОМБр, Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп розчарований та може запровадити нові санкції проти РФ: у WSJ назвали терміни

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із думками американського лідера.

Україна може повернути Крим: генерал Годжес назвав спосіб

Колишній командувач американської армії в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть повернути Крим, і це "стане причиною зламу" всередині Росії.

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На думку Годжеса, Україна не повинна погоджуватися на мирну угоду, якщо вона включатиме ультиматуми Кремля про визнання окупованих територій російськими.

"Я не розумію такого підходу, це неправильно. Україна не повинна піддаватися тиску і відмовлятися від частини території", - сказав Годжес в інтерв'ю Radio NV.

РФ запустила по Україні десятки дронів, є "прильоти": деталі

У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 локаціях.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, з 23:50 26 травня противник застосував 60 ударних дронів типу Шахед і безпілотники-імітатори різних типів.

Стягнули великі резерви: ворог намагається захопити ще одне місто України

Російські окупанти стягнули великі резерви до Покровська Донецької області. Головна мета ворога - протиснути лінію української оборони. Про це розповів пресофіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" Національної гвардії України Максим Бакулін в етері Київ 24.

В Україні неочікувано подешевшав базовий продукт: на скільки впали ціни

В Україні знизились ціни на цукор. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, середня ціна на кристалічний цукор у травні склала 33,29 гривні за кілограм, що на 11 копійок менше порівняно з квітневими показниками, коли вартість трималася на рівні 33,40 гривні.

"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

У середу, 28 травня, у більшій частині України знову переважатиме дощова погода із помірною температурою повітря. Лише на сході без істотних опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

Сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на нещодавні масовані повітряні атаки Росії проти України.

Він зажадав від адміністрації Білого дому ввести санкції проти РФ. Про це американський сенатор написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Глава МЗС Туреччини зустрівся в РФ із Путіним і відвідає Київ - що обговорювали

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль із припинення війни в Україні та подальших кроків після прямих контактів між Києвом і Москвою. Після Москви глава турецької дипломатії відвідає Київ. Про це повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини, пише Reuters.

Меморандум РФ про завершення війни в Україні міститиме ключовий термін - Захарова

Росія працює над так званим "меморандумом" про врегулювання війни проти України. Цей документ планують вказати "можливі терміни" укладення мирної угоди. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує російський Інтерфакс.

Трамп може дати добро на далекобійні удари по РФ: ЗМІ дізналися подробиці

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень свого попередника на використання західної зброї Україною.

"Сполучені Штати ще не скасували всіх обмежень часів Джо Байдена на ведення бойових дій в Україні, але президент Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість цього, повідомили вашингтонському кореспондентові Kyiv Post два високопосадовці із західних країн у понеділок", - повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела.

РФ уже не може запускати по Україні багато ракет, є 2 серйозні причини – Defense Express

Країна-агресорка Росія за минулі кілька днів здійснила кілька комбінованих ударів по Україні з використанням балістичних і крилатих ракет, дронів тощо. Але попри те, що запаси ракет в РФ очевидно є, ворог за два дні використав лише 64 крилаті ракети.

Про це пише профільне видання Defense Express.

Світить до 8 років в'язниці: у ЗСУ попередили українців і сказали, до чого тут ТЦК

Українців, які перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років. Норма стосується також підлітків з 16 років. Про це йдеться в заяві Сухопутних військ.

У повідомленні зазначається, що останнім часом значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

"У Стамбулі дуже добре": у РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погодився на пропозицію Туреччини провести новий раунд переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Про це повідомили росЗМІ після зустрічі Лаврова з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

В Україні різко посилюють мобілізацію: що змінилось та хто втратить бронь з 28 травня

В Україні посилюються заходи з мобілізації, зокрема відповідні рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих для функціонування держави, повинні підтвердити свій статус, надавши Міністерству економіки відповідні документи. У разі невиконання цієї вимоги, працівники таких підприємств можуть втратити право на бронювання від мобілізації, що фактично відкриває шлях до їх призову на військову службу

Главред з’ясував, що передбачає посилення мобілізації та хто втратить бронювання з 28 травня.

Трамп зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, це шанс закінчити війну – полковник Британії

Президент США Дональд Трамп після масованих ударів країни-агресорки Росії по Україні дронами і ракетами, ймовірно, нарешті дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін тримає його за дурня.

Таку думку висловив у своїй публікації для The Telegraph полковник армії Великої Британії у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон.

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря пішла на спад після 21 травня. Після цього були незначні коливання, проте вже 26 травня країну раптово атакувала майже 6-бальна магнітна буря.

США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили Кремлю

Під час прямих переговорів у Стамбулі 16 травня Росія та Україна погодилися підготувати документи з умовами для припинення вогню та обмінятися ними надалі. У США висловили сподівання, що пропозиції обох сторін будуть реалістичними та включатимуть компроміси. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News повідомив, що Вашингтон отримав від Києва список умов для завершення війни.

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму. Як тільки Дональд Трамп отримає відповідний документ від Москви, то зустріч лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія). Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

РФ накопичила війська біля північних областей України: яка існує загроза

РФ стягнула війська до кордону з Чернігівською та Сумською областями. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Він зазначив, що окупанти тримають українські підрозділи у напрузі, не даючи перекинути військових на інші ділянки фронту.

У Ватикані озвучили план завершення війни в Україні - Папа Римський назвав нюанс

Ватикан висловив готовність стати майданчиком для мирних перемовин між Україною та Росією, проте місце проведення не є принциповим. Про це заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю ватиканським ЗМІ, передає Vatican News.

"Грає з вогнем": Трамп жорстко звернувся до Путіна і заявив про "погані речі" для РФ

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна та закликав його "не гратись з вогнем". Відповідний допис глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Синоптики попереджають про небезпеку: які регіони атакує шторм

Погода в Україні 28 травня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, у Карпатах та на Лівобережжі. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

США мають "хороший" мирний план, який не подобається ні Україні, ні РФ - Келлог

У США існує хороший мирний план, який складається з 22 пунктів. Проте він не подобається ні Україні, ні Росії. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News.

План США окреслює основні цілі, які американська сторона вважає необхідними для досягнення миру. За словами Келлога, цей план є хорошим саме тому, що він не подобається жодній зі сторін.

РФ зараз у вигідній позиції: експерт назвав єдиний спосіб розгромити Росію

Навіть якщо Європа посилить санкції проти країни-агресорки Росії, це не матиме серйозного негативного впливу на РФ.

Посилення санкцій може лише локально вдарити по певних сферах економіки Росії. Але системних заходів зараз не існує. Таку думку висловив експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов в інтерв'ю Главреду.

Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

Погода в Україні продовжить бути дощовою до кінця травня. На початку червня опади не припиняться, але змінять свій характер і стануть по-літньому локальними та грозовими.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV. Водночас вона зазначила, що опади охоплять не всю Україну – у деяких регіонах зберігатиметься суха і значно тепліша у порівнянні з іншими територіями температура.

Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

Російський генерал Сергій Суровікін, який раніше відігравав ключову роль у війні РФ проти України і зник після провалу заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ймовірно, зараз перебуває в Алжирі. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

Найближчим часом можуть бути нові домовленості з європейськими партнерами щодо інвестицій в українське виробництво. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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