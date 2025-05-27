Синоптики попереджають про небезпеку: які регіони атакує шторм

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 28 травня
- Де температура повітря опуститься до +7 градусів
- У яких областях будуть дощі та сильний вітер
Погода в Україні 28 травня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, у Карпатах та на Лівобережжі. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 травня будуть дощі. Істотних опадів не буде лише на сході. Температура повітря підвищиться до +26 на сході та до +20 на заході. На сході буде сильний вітер.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 28 травня
В Україні 28 травня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Сухо буде лише у східних, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях. Вітер буде південно-східний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру на Лівобережжі та в Карпатах - 15-20 м/с.
"Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 13-18°; на решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних областях 24-27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 28 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+12 градусів.
Погода 28 травня у Києві
У Києві 28 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.
Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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