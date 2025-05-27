'У Стамбулі дуже добре': у РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти Україну та РФ для нових переговорів.

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Лавров погодився на переговори у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Коротко:

Росія погодилася провести новий раунд переговорів з Україною у Туреччині

Успіх переговорів, за словами Лаврова, нібито залежить від "усунення першопричин конфлікту"

Чутки про зміну переговорника від РФ на вимогу США Лавров заперечив

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погодився на пропозицію Туреччини провести новий раунд переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Про це повідомили росЗМІ після зустрічі Лаврова з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Турецький дипломат на спільній пресконференції в рамках візиту до РФ заявив, що Анкара готова прийняти сторони для чергової спроби врегулювання війни.

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"Туреччина готова прийняти новий раунд російсько-українських переговорів", - сказав Фідан.

У відповідь Лавров заявив, що Росія "знову звернулася б до турецьких друзів". Також керівник МЗС РФ додав, що "у Стамбулі дуже добре".

Водночас Лавров цинічно стверджує, що успіх переговорів залежить від того, чи вдасться усунути "первинні причини конфлікту". Захід, на його думку, "всіляко підштовхує Київ до ескалації".

Крім цього, інформацію про зміну переговорника від РФ на вимогу США Лавров назвав чутками. Мединського в переговорну команду РФ нібито призначив особисто Путін, "а не керівник будь-якої іншої держави".

Мирні переговори у Стамбулі - новини за темою

Нагадаємо, перший за більш ніж три роки раунд переговорів між Україною та РФ відбувся 16 травня у Стамбулі. Домовилися лише про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Росія відкинула ідею безумовного припинення вогню.

Після розмови Трампа з Путіним Кремль заявив про намір запропонувати Україні меморандум щодо можливої мирної угоди.

Як повідомляв Главред, 27 травня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся в Москві з диктатором РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль із припинення війни в Україні та подальших кроків після контактів між Києвом і Москвою. Після візиту до Росії Фідан відвідає Київ.

Мирні переговори між Україною та Росією за посередництва Ватикану можуть стартувати вже за 3–4 тижні, якщо обидві сторони будуть готові. Папа Римський особисто участі не братиме — діалог вестиметься на робочому рівні.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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