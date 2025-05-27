Світить до 8 років в'язниці: у ЗСУ попередили українців і сказали, до чого тут ТЦК

Відповідальність за перешкоджання роботі ТЦК несе кожен громадянин віком від 16 років.

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Що чекає на тих, хто заважає ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

Українців попередили про 8 років в'язниці за перешкоджання роботі ТЦК

Закон також стосується підлітків з 16 років

Українців, які перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років. Норма стосується також підлітків з 16 років. Про це йдеться в заяві Сухопутних військ.

У повідомленні зазначається, що останнім часом значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

відео дня

На тлі цього, будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою", - йдеться в заяві.

Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки, додали в ТЦК.

"Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії", - додали в ЗСУ.

Військові підкреслили, що "намір чинити перешкоджання - навіть якщо результат не був повністю досягнутий - уже вважається правопорушенням".

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 25 травня, у Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що група із семи осіб вчинила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо,12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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