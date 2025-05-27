Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світить до 8 років в'язниці: у ЗСУ попередили українців і сказали, до чого тут ТЦК

Маріна Фурман
27 травня 2025, 15:21
510
Відповідальність за перешкоджання роботі ТЦК несе кожен громадянин віком від 16 років.
Світить до 8 років в'язниці: у ЗСУ попередили українців і сказали, до чого тут ТЦК
Що чекає на тих, хто заважає ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

  • Українців попередили про 8 років в'язниці за перешкоджання роботі ТЦК
  • Закон також стосується підлітків з 16 років

Українців, які перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років. Норма стосується також підлітків з 16 років. Про це йдеться в заяві Сухопутних військ.

У повідомленні зазначається, що останнім часом значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

відео дня

На тлі цього, будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою", - йдеться в заяві.

Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки, додали в ТЦК.

"Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії", - додали в ЗСУ.

Військові підкреслили, що "намір чинити перешкоджання - навіть якщо результат не був повністю досягнутий - уже вважається правопорушенням".

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у неділю, 25 травня, у Кременчуці (Полтавська область) стався інцидент за участю патруля оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що група із семи осіб вчинила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо,12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.

Інші новини:

ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію новини України ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

17:26Світ
США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили Кремлю

США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили Кремлю

17:15Війна
Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

16:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить +29 градусів: стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека

Вдарить +29 градусів: стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека

Верховна Рада в траурі: обірвалося життя відомого депутата трьох скликань

Верховна Рада в траурі: обірвалося життя відомого депутата трьох скликань

Як сказати українською "пионы": багато українців роблять велику помилку

Як сказати українською "пионы": багато українців роблять велику помилку

Гороскоп на завтра 28 травня: Терезам - заздрощі, Стрільцям - несподівані гроші

Гороскоп на завтра 28 травня: Терезам - заздрощі, Стрільцям - несподівані гроші

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Останні новини

17:26

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна: у США назвали країну для переговорів

17:23

РФ готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми - NYT

17:15

США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили КремлюВідео

17:14

Неймовірна загадка для найрозумніших: чим відрізняються 2 кошенят

17:12

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
17:09

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

17:01

Долар невпинно росте, а євро може побити "рекорд": новий курс валют

16:53

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

16:48

Росіяни націлилися на важливе місто: Братчук сказав, у чому небезпека

Реклама
16:38

Драконівські вимоги: джерело розповіло, чого хотіла Маркл від обкладинки Voguе

16:31

Замість охолодженого м'яса - заморожене: МОУ готує оптимізацію меню в ЗСУ

16:29

РФ розширює зону бойових дій: в ЗСУ розкрили дані щодо ситуації Сумщині

16:25

Трамп зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, це шанс закінчити війну – полковник Британії

16:22

В Україні різко посилюють мобілізацію: що змінилось та хто втратить бронь з 28 травняВідео

16:06

Як швидко очистити праску від бруду: простий лайфхак з лимонною кислотою

15:56

"Кохана" Melovin невиліковно хвора - деталі

15:40

Чому 28 травня не можна нічого давати в борг: яке свято і день ангела

15:30

"У Стамбулі дуже добре": у РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною

15:28

В Україні зміниться зарплата вчителів: скільки коштів нарахують "зверху"

15:22

Картопля буде свіжою й не проростатиме 4 місяці, якщо зберігати її у незвичайному місці

Реклама
15:21

Світить до 8 років в'язниці: у ЗСУ попередили українців і сказали, до чого тут ТЦК

14:58

Як правильно приготувати рис, щоб він був розсипчастий: поради від шеф-кухаря

14:33

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

14:33

Окупанти штурмують Сумську область: Демченко розкрив задум ворога

14:23

РФ уже не може запускати по Україні багато ракет, є 2 серйозні причини – Defense Express

14:22

"Мені залишилося небагато": Кадиров опублікував відео на фоні чуток про хворобу

14:16

Десятиріччя з фіналу "Дніпра" в Лізі Європи: що розповіли Ротань, Бойко, Федорчук, Селезньов і Кобельков

14:08

Українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карток ПриватБанку - деталі

14:07

Трамп може дати добро на далекобійні удари по РФ: ЗМІ дізналися подробиці

14:00

Смачно, красиво, просто: рецепт дивовижного сирника з полуницею без випічкиВідео

13:52

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

13:42

У прифронтових регіонах України будують сотні підземних шкіл - Федоров

13:35

У Росії зухвало виправдовують удари по Україні: що вигадали у Кремлі

13:32

Меморандум РФ про завершення війни в Україні міститиме ключовий термін - Захарова

13:27

"Версаль" під Хмельницьким захоплював королів: який він має вигляд заразВідео

13:27

"Заганяв себе в яму": Wellboy уперше підтвердив лікування в психдиспансері

13:21

Як приготувати моцарелу вдома: простий рецепт всього з трьох інгредієнтів

13:12

РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак" – генерал ЗСУ

13:06

Ціни вражають: в столиці України помітно підскочила вартість квартир

12:41

Глава МЗС Туреччини зустрівся в РФ із Путіним і відвідає Київ - що обговорювали

Реклама
12:37

У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

12:36

Не 33, як усі думають: скільки букв було в українському алфавіті спочатку

12:32

"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

12:31

"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

12:31

"Нескінченний" запас: експерт оцінив, на скільки років війни у РФ вистачить грошейВідео

12:24

American Music Awards 2025: хто став артистом року

11:58

У полоні РФ загинули понад 200 українських військових - Associated Press

11:52

Відключення світла можуть повернутися: експерт пояснив, коли і чому

11:52

Амбасадор "Шахтаря" Квіткова і "динамівець" Бражко: колишні нової парочки

11:49

Гороскоп Таро на молодик 27 травня: Водоліям - вибір, Ракам - біла смуга, Левам - перемогаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти