"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

Чак Грасслі висловив обурення з приводу чергових ударів по Україні з боку РФ.

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Чак Грасслі вимагає ввести санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/grassley, ua.depositphotos.com

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Грасслі закликав відреагувати на масовані повітряні атаки РФ

Сенатор вимагає ввести санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на нещодавні масовані повітряні атаки Росії проти України.

Він зажадав від адміністрації Білого дому ввести санкції проти РФ. Про це американський сенатор написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Грасслі висловив обурення з приводу чергових ударів з боку РФ і наголосив на необхідності жорсткої реакції.

/ Главред

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вживіть заходів, хоча б санкції", - наголосив сенатор, засудивши посилення російської агресії.

/ @ChuckGrassley

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Що відомо про Сенат США? Сена́т США (англ. the United States Senate) — верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою — Палатою представників — утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі. wikipedia

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