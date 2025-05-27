"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

У середу, 28 травня, деякі регіони зможуть насолоджуватися весняним теплом.

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Прогноз погоди на 28 травня / фото: УНІАН

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Якою буде погода 28 травня

У яких регіонах буде найтепліше

У середу, 28 травня, у більшій частині України знову переважатиме дощова погода із помірною температурою повітря. Лише на сході без істотних опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря 28 травня в Україні очікується в межах +18...+24 °C. На сході до +26 °C, а на заході +16...+20 °C.

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Також Діденко попередила, що на сході України можливий сильний вітер.

Погода 28 травня в Києві

У Києві 28 травня знову дощитиме, температура повітря протягом дня становитиме +18...+20 °C.

"Нарікати не варто на погоду, бо парасолі кожен може собі дозволити, а ось кондиціонер - не кожен, та ще й спека може стати причиною вимкнень електрики. То ж, як на мене, краще нагору ліфтом, вечеряти при світлі, не чути суцільного гулу генераторів, дихати на повні груди, милуватися зеленою, а не пожухлою травичкою та трояндами. А спека та сонце ще будуть! Де ви бачили, що б в Україні літа не було?", - підбадьорила Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні 27 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Там будуть дощі. Водночас на Лівобережжі очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Нещодавно синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, що неймовірне тепло скоро накриє Україну, у деяких регіонах температура підійметься до спекотних +29 градусів.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що з 26 травня по 1 червня в Україні збережеться дощова погода - місцями можливі навіть грози, град та сильний вітер.

За його словами, найтеплішу погоду варто очікувати у південно-східній частині країни, а от на заході середні температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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