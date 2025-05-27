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РФ зараз у вигідній позиції: експерт назвав єдиний спосіб розгромити Росію

Альона Вороніна
27 травня 2025, 20:10
184
Навіть якщо інші держави посилять санкції проти Росії, на країну-агресорку це вже не матиме суттєвого впливу.
Путин, армия РФ
Експерт назвав єдиний спосіб розгромити Росію/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, міноборони РФ

Основні тези Некрасова:

  • Навіть якщо санкції будуть посилені, це не матиме на Росію сильного негативного впливу
  • Економіка РФ вже перебудувалася, Китай фактично замінив ЄС як основний партнер
  • Тепер на Росію можна вплинути лише силовими заходами

Навіть якщо Європа посилить санкції проти країни-агресорки Росії, це не матиме серйозного негативного впливу на РФ.

Посилення санкцій може лише локально вдарити по певних сферах економіки Росії. Але системних заходів зараз не існує. Таку думку висловив експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов в інтерв'ю Главреду.

"Ввести санкції можна які завгодно, питання в тому, який вплив це матиме. А я не бачу нічого суттєвого. Грубо кажучи, нічого з того, що могло б серйозно вплинути на здатність російської економіки вести війну, на можливості Путіна балансувати бюджет – на якомусь глобальному, системному рівні – нічого. Так, є локальні заходи – вони завжди були. Наприклад, деревообробна галузь на північному заході постраждала досить сильно. Деякі сектори, окремі регіони страждали. Але системних заходів просто не існує", – зазначив він.

За словами експерта, російська економіка вже перебудувалася. Китай фактично замінив ЄС як основний зовнішньоторговельний партнер.

"Структурні зміни вже відбулися, і всі незручності – зокрема значна частина тимчасових – були пов'язані саме з перехідним періодом. Наразі їх здебільшого усунуто. Що далі? Ну, можливо, хтось спробує перейти до силових заходів. Наприклад, перекрити протоки в Данії. Таке теоретично можливо. Але це вже не економічні заходи – це кроки військового характеру. Це, по суті, блокада. А суто економічних важелів уже давно немає", – підсумував Некрасов.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Некрасова Главреду про стан російської економіки:

Санкції проти Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп розглядає запровадження санкцій проти РФ. Президент США не виключає економічних важелів впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.

Також раніше у Süddeutsche Zeitung зазначали, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Європа і США більше не рухаються в одному напрямку, коли мова заходить про введення економічних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ. Чак Грасслі висловив обурення з приводу чергових ударів по Україні з боку РФ.

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Хто такий Дмитро Некрасов

Дмитро Олександрович Некрасов - російський економіст, політик і громадський діяч. Некрасов є співзасновником і директором Європейського Центру Аналізу та Стратегій (CASE) - аналітичного центру, що спеціалізується на дослідженнях пострадянських країн в ЄС і США.

У своїх публікаціях він аналізує функціонування соціальних систем, пенсійну реформу і питання державного управління. Некрасов також веде активну діяльність у соціальних мережах і блогах, ділячись своїми поглядами на економічні та політичні процеси в Росії та світі.

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санкції війна в Україні санкції проти Росії Дмитро Некрасов
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