РФ запустила по Україні десятки дронів, є "прильоти": деталі

Протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі дрони типу Шахед і безпілотники інших типів.

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Наслідки атаки на Суми показали рятувальники / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ застосувала проти України десятки дронів

Сили ППО знешкодили 43 Шахеди

Під ворожий удар потрапили Суми

У ніч на 27 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами різних типів із п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 локаціях.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, з 23:50 26 травня противник застосував 60 ударних дронів типу Шахед і безпілотники-імітатори різних типів.

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Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі дрони типу Шахед і безпілотники інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 було збито вогневими засобами ураження, 8 - локально втрачено/пригнічено РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 9 локаціях, а також падіння збитих ударних дронів у 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака на Суми

У ніч на 27 травня окупанти двічі вдарили по місту Суми, використавши дрон та авіацію.

Близько 01:30 ворог за допомогою БПЛА вдарив по території одного з промислових підприємств. Там сталася пожежа. Були пошкоджені транспортні засоби.

А близько 04:30 Суми знову були атаковані - цього разу авіаударом. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, один двоповерховий житловий будинок і кілька автомобілів, повідомили в ДСНС.

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомили в ДСНС, уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Унаслідок влучання в с. Знаменівка постраждав чоловік (1965 р.н.), від госпіталізації відмовився. Пожежу ліквідовано.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / t.me/dsns_telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 безпілотників.

У Самарському районі постраждав чоловік, також сталася пожежа в житловому будинку та господарській будівлі.

У Синельниківському районі пошкоджено агропідприємство, приватний будинок та автомобіль. Поранено 54-річного чоловіка, його госпіталізували.

У Нікопольському районі внаслідок атаки пошкоджено машину швидкої допомоги та легкове авто.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 травня втретє поспіль Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити 9 крилатих ракет і 288 ворожих БпЛА.

За словами президента Зеленського, це була наймасштабніша атака з початку повномасштабної війни.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні вночі працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення і влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

Унаслідок атаки в Одеській області в селищі Великодолинське 14-річний підліток отримав поранення ноги.

Зазначимо, видання The Economist пише про те, що атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Крім того, у РФ є в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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