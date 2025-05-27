Стягнули великі резерви: ворог намагається захопити ще одне місто України

Окупанти не полишають спроб продавити лінію фронту поблизу Покровська.

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Росіяни проводять активні штурми на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

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Армія Росії стягнула дуже великі резерви під Покровськ

Ворог цілодобово проводить штурми в Донецькій області

Також противник активно використовує керовані авіабомби

Російські окупанти стягнули великі резерви до Покровська Донецької області. Головна мета ворога - протиснути лінію української оборони. Про це розповів пресофіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" Національної гвардії України Максим Бакулін в етері Київ 24.

За його словами, поблизу Покровська ситуація залишається досить складною.

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"Армія Росії стягнула дуже великі резерви саме сюди під Покровськ для того, щоб все ж таки намагатись продавити лінію фронту, виправдати ті втрати, яких вона вже зазнала, і, відповідно, вони зараз працюють на виснаження", - розповів військовий.

Він додав, що на цій ділянці фронту росіяни цілодобово проводять штурми малими піхотними групами, подекуди за підтримки важкої техніки, двоколісного транспорту та артилерії. Також противник активно використовує керовані авіабомби.

Максим Бакулін пояснив, що за допомогою КАБів противник б'є по прифронтових містах, а також намагається шукати місця ЗСУ для ураження позицій. Крім того, у росіян є дрони, які постійно перебувають у повітрі та спостерігають.

"Патрулюють найважливіші наші логістичні дороги, чим хочуть перекрити можливість підвозу боєприпасів, заміни нашого особового складу. І практично зараз ми займаємося тим, що намагаємося їх продавити, відповідно також нашою артилерією, зупиняти штурми, дронами, і тим самим завдаючи великих втрат ворогу", – підкреслив пресофіцер.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські окупанти намагаються захопити населені пункти в Сумській області. Нині під контролем ворога перебувають 4 населені пункти. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Росіяни намагаються створити так звану "буферну зону".

Крім того, як писав Главред, після чотиримісячної наступальної операції з вирівнювання лінії фронту російська армія ліквідувала "кишеню" Сил оборони України на південний захід від Торецька. Таким чином окупанти поліпшили собі умови для просування до Костянтинівки.

Тим часом військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 2025 року армія РФ може захопити Покровськ. Також росіяни точно намагатимуться форсувати Дніпро.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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