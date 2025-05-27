Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

Генерал Суровікін, який зник після ліквідації Пригожина, з'явився вперше за довгий час на публіці в новому статусі в Алжирі, зазначає розвідка.

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Суровікін "зник" після ліквідації Пригожина / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у звіті британської розвідки:

Суровікін вперше з'явився на публіці після смерті Пригожина

Зараз він перебуває у статусі "керівника групи російських військових спеціалістів" в Алжирі

Російський генерал Сергій Суровікін, який раніше відігравав ключову роль у війні РФ проти України і зник після провалу заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ймовірно, зараз перебуває в Алжирі. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що в російських ЗМІ з’явилися фото із заходів до Дня перемоги 9 травня, зроблені в посольстві РФ в Алжирі, на яких нібито присутній Суровікін у статусі "керівника групи російських військових спеціалістів".

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Це одна з перших публічних появ генерала після подій червня 2023 року, коли зазнав краху заколот Пригожина.

Раніше Суровікін очолював "об’єднане угруповання військ" РФ в Україні, а згодом Повітряно-космічні сили Росії. Його пов’язували з Євгеном Пригожиним через спільну участь в сирійській кампанії. Варто нагадати, що Пригожин після провалу свого закладу був ліквідований внаслідок авіакатастрофи у Тверській області РФ.

"Повідомлення про арешт і ув’язнення Суровікіна у зв’язку із заколотом групи Вагнера у червні 2023 року публічно не підтверджувалися. Міноборони РФ офіційно не оголошувало про відставку Суровікіна. Проте у вересні 2023 року згадки про нього, як повідомляли, зникли із сайту відомства", – зазначають в огляді.

Аналітики вважають, що Кремль виявляв недовіру до Суровікіна через його тісні зв’язки з "Вагнером", які тягнуться ще з часу воєнної операції в Сирії.

Сергій Суровікін - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 липня 2023 року в Росії спецслужби затримали щонайменше 13 високопоставлених військових, серед яких був генерал Сергій Суровікін, у зв’язку зі збройним заколотом, організованим Євгеном Пригожиним. Крім цього, ще 15 офіцерів було звільнено або усунуто від виконання обов’язків. За інформацією The Wall Street Journal, Суровікіна затримали всього за кілька годин після початку бунту.

Пізніше генерал Суровікін, якого вважали близьким до керівника ПВК "Вагнер", був звільнений після загибелі Пригожина. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на двох представників американської влади та джерело, наближене до Міноборони Росії.

10 вересня 2023 року стало відомо, що колишній командувач Повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровікін призначений головою Координаційного комітету з питань ППО при Раді міністрів оборони країн СНД.

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Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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