РФ вдарила по полігону ЗСУ на Херсонщині: Зеленський вимагає відповідальності

Президент розповів, що Москва прагне уникнути нових санкцій і зменшити дію вже запроваджених.

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Зеленський прокоментував удар РФ по полігону на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Що сказав Зеленський:

Президент очікує повний звіт щодо наслідків та обставин удару по полігону ЗСУ

Потрібна повна відповідальність за ракетний удар по полігону

Норвегія інвестує $400 млн у дрони та ППО для України

Внаслідок удару РФ по полігону на півдні України є загиблі та поранені українські військові. Винні мають понести повну відповідальність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави очікує на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару по полігону ЗСУ у Херсонській області.

відео дня

"Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - наголосив Зеленський.

Іскандер / Інфогарфіка: Главред

Обстріл Краматорська

Глава держави повідомив, що після російського авіаудару по житлових будинках у Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи. За офіційними даними станом на вечір, внаслідок атаки загинуло щонайменше четверо мирних жителів.

"Авіабомби просто по місту, по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених – серед них дитина. На жаль, чотири людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - підкреслив президент.

Плани Кремля та нові ініціативи

Зеленський поінформував, що отримав аналітичні зведення від розвідки щодо наміру Кремля уникнути нових санкцій і послабити вже діючі. Росія намагається використати міжнародні канали для зменшення тиску на свою економіку.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що цього тижня заплановані перемовини з партнерами щодо додаткового фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, які мають стати ефективнішою відповіддю на атаки російських БПЛА.

"Сьогодні був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво – нові інвестиції, на дрони передусім. Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо", - зазначив він

Обстановка на Близькому Сході

Президент також прокоментував загострення ситуації на Близькому Сході після американських ударів по ядерній програмі Ірану. За його словами, дії Тегерана, зокрема постачання дронів до Росії, мають прямий наслідок для України — це руйнування, загибель цивільних і знищення інфраструктури.

"Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати", - заявив Зеленський.

Удар РФ по полігону на півдні України - що відомо

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. Внаслідок атаки загинули 3 військових, ще 14 отримали поранення. Завдяки вчасному реагуванню на повітряну тривогу вдалося уникнути масових жертв.

Росія завдала удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М". Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев розповів, що під час тривоги особовий склад був в укриттях, але частина військових проігнорувала заходи безпеки й постраждала.

Як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ в Полтавській області.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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