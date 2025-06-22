Удар по полігону ЗСУ: у Сухопутних військах розкрили нові деталі

Речник Сухопутних військ підтвердив, що полігон використовувався для навчальних завдань і не є постійним місцем дислокації.

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Відповідно до оновлених даних, кількість поранених зросла через нехтування заходами безпеки під час повітряної тривоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони Росії

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Удар по полігону: 3 загиблих, 14 поранених

Більшість військових були в укриттях під час атаки

Постраждали ті, хто проігнорував заходи безпеки

У тимчасовий навчально-тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ було завдано удару, ймовірно ракетою Іскандер-М. Інформує речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону. Про це пише "РБК-Україна".

"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", — зазначив Саранцев. відео дня

Він додав, що полігон використовується для виконання навчальних завдань, а під час тривоги особовий склад був розосереджений та перебував в укриттях.

"Весь особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях. Майже всі були в укриттях за кілька хвилин до удару", — уточнив речник.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Водночас, за словами Саранцева, деякі військовослужбовці проігнорували заходи безпеки і саме вони стали постраждалими.

За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Оновлення станом на 19:27 — кількість поранених зросла до 14 осіб.

Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Також 1 червня російські окупаційні сили здійснили удар по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.

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