Удар по полігону ЗСУ: у Сухопутних військах розкрили нові деталі

Коротко:
- Удар по полігону: 3 загиблих, 14 поранених
- Більшість військових були в укриттях під час атаки
- Постраждали ті, хто проігнорував заходи безпеки
У тимчасовий навчально-тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ було завдано удару, ймовірно ракетою Іскандер-М. Інформує речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону. Про це пише "РБК-Україна".
"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", — зазначив Саранцев.відео дня
Він додав, що полігон використовується для виконання навчальних завдань, а під час тривоги особовий склад був розосереджений та перебував в укриттях.
"Весь особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях. Майже всі були в укриттях за кілька хвилин до удару", — уточнив речник.
Водночас, за словами Саранцева, деякі військовослужбовці проігнорували заходи безпеки і саме вони стали постраждалими.
За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Оновлення станом на 19:27 — кількість поранених зросла до 14 осіб.
Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України.
Також 1 червня російські окупаційні сили здійснили удар по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.
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