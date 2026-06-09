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Рух зупинено: дрони знову вдарили по ключовому мосту між Херсонщиною і Кримом

Дар'я Пшеничник
9 червня 2026, 09:51
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Сальдо закликав водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп.
Рух зупинено: дрони знову вдарили по ключовому мосту між Херсонщиною і Кримом
Атака на Чонгарський міст 9 червня / Фото: t.me/vanek_nikolaev

Головне з новини:

відео дня
  • Через нове ураження мосту у Чонгарі рух зупинено
  • Окупаційна влада спрямовує транспорт через Армянськ та Перекоп

Сили оборони України у ніч на 9 червня знову вразили Чонгарський міст, що з’єднує окуповану частину Херсонської області з Кримом. Рух переправою повністю зупинений - про це заявив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, підтвердивши нове ураження критичної для окупантів логістичної артерії, пише ТСН.

Що відомо про чергову атаку на міст

За словами Сальда, удар було завдано українськими ударними безпілотниками. Він визнав, що інфраструктура знову зазнала пошкоджень, а пересування мостом припинене.

"У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА. Рух мостом знову перекритий. На місці працюють профільні служби", - йдеться у заяві гауляйтера.

Які маршрути окупанти пропонують для об’їзду

Після ураження переправи окупаційна адміністрація закликала водіїв користуватися напрямками через Армянськ та Перекоп. Ці маршрути вже неодноразово ставали резервними після попередніх ударів по Чонгарському переходу, який Росія активно використовує для перекидання техніки та забезпечення своїх підрозділів у південній частині фронту.

Сальдо також стверджує, що мобільні вогневі групи та підрозділи ППО нібито збили понад 20 українських дронів на підльоті до мосту. Жодних підтверджень цих даних з незалежних джерел немає.

Головний транспортний коридор між Кримом і окупованою частиною Херсонщини вже неодноразово ставав ціллю українських сил, що системно ускладнює логістику російського угруповання на півдні.

Рух зупинено: дрони знову вдарили по ключовому мосту між Херсонщиною і Кримом
Найгучніші атаки на Кримський міст/ Інфографіка: Главред

Удари дронів по ворожих об'єктах у Криму - останні новини

Як писав Главред, 7 червня поблизу Чонгара Генічеського району Херсонської області України по мосту, який з'єднує окуповану частину з Кримом, завдали удару дрони. В результаті в дорожньому полотні залишилася діра, а автомобілі на мосту розвертають.

Нагадаємо, що дрони суттєво порушили логістику окупантів, заблокувавши сухопутний коридор до Криму, що створило складнощі з постачанням. Це вплинуло на військову та цивільну інфраструктуру регіону. Оперативні служби продовжують роботу з відновлення шляхів.

Зазначимо, що удар дронів по російському кораблю в Криму викликав широкий резонанс, підтверджуючи підвищений рівень активності української авіації. Відео атаки було продемонстровано угорським військовим експертом. Інцидент підкреслює вразливість об'єктів у регіоні.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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