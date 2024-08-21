Дрони вже чотири дні атакують аеродром "Оленья": подробиці

Росіяни скаржаться на безперервну атаку безпілотників.

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Дрони атакували Оленю / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот відео

Мурманська область, де розташований аеродром дальньої авіації "Оленья", вже четвертий день "страждає" від атаки безпілотників, пише видання ASTRA. На опублікованому в Мережі відео зафіксовано, як стверджується, український БПЛА в районі закритого військового селища Високий.

"З Півдня летів. Спочатку на висоті 1300 м., потім знизився до 900 м. і був загублений, чекали на прибуття за 15-20 хв., евакуювали підприємства", - ідеться в публікації.

Селище Високий розташоване при аеродромі дальньої авіації "Оленья". На авіабазі дислоковані бомбардувальники Ту-22М3.

відео дня

Атака дронів на аеродром Оленья - дивіться відео:

За даними ЗМІ, БПЛА атакують Мурманську область уже четвертий день. Через це проводилася евакуація співробітників низки підприємств.

Крім цього, пропагандистська помийка ТАСС повідомляє, що в аеропортах Мурманська та Апатіт звпроваджено обмеження на використання повітряного простору.

Вибухи в Росії - останні гучні новини

Як писав Главред, у Пролетарську Ростовської області продовжує горіти нафтобаза, пожежу не можуть ліквідувати вже чотири дні. Ростов і прилеглі села затягнуло небезпечним смогом.

Крім того, в ніч проти 21 серпня Москву атакував рій безпілотників. Усю ніч працювала російська ППО. У країні-агресорці атаку визнали наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Окремо ГУР звітувало про ураження літаків - носіїв "Кинджал" Міг-31К, а також Іл-76 на аеродромі "Савалейка".

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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