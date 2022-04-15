УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

15 квітня 2022, 21:25

На тимчасово окупованих територіях орки проводять звані "вибори" та призначають "місцеву владу".

false
Орки на окупованих територіях призначають "місцеву владу" / фото Генштабу

На тимчасово окупованих територіях орки проводять звані "вибори" і призначають "місцеву владу", повідомляє Генштаб.

Зокрема, в окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори і незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих жителів, лояльних до окупаційної влади.

Також у тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Крім того, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати певні оборонні рубежі, завдавати ворогові шкоди та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також:

viber
війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомогаГороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиПрийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до Європи Ідеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилинІдеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилин Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіскиМісячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПонти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

22:29

Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

22:29

Українцям дозволили продавати валюту: який курс долараВідео

22:20

"Це варварство. Це просто жахливо": П'єр Рішар у зверненні до Путіна засудив війну в УкраїніВідео

22:01

ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втратиВідео

21:53

Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніВідео

Реклама
21:25

На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

21:17

У США різко відповіли Росії на погрози через постачання зброї в УкраїнуВідео

21:00

У Генштабі розповіли, як 80 бійців стримали багатотисячне угруповання окупантів під КиєвомВідео

20:56

У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ зкинути ядерні бомби на УкраїнуВідео

20:48

Екіпаж затонулого крейсера "Москва" евакуювати не вдалось - прикордонники

20:42

Melovin розповів, як лицемірка Марченко знущалася над ним на зйомках Х-фактораВідео

20:29

Черга довша, ніж за iPhone: українці валом повалили за маркою з російським військовим кораблем

20:07

В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки

19:56

Орки знову обстріляли Миколаїв: п'ятеро загиблих, зруйнована "Нова пошта"

19:41

Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього ЕрнстВідео

19:31

Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": люди працюють за їжуВідео

19:23

Однокурсник Путіна розповів, як ЗСУ під Харковом розгромили 25-кілометрову колонну окупантівВідео

19:23

Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку

19:21

Скільки триватиме війна в Україні: у США дали новий прогнозВідео

19:04

Зеленський закликав світ готуватися до того, що Путін застосує ядерну зброю проти УкраїниВідео

Реклама
19:03

Східний сусід пустився берега: коли в Європі почнеться нова війнаПогляд

18:42

"Брав участь у захопленні острова Зміїний": після вибуху на кораблі загинув командир крейсера МоскваВідео

18:41

Журналісти вирахували особу окупанта, дружина якого закликала його ґвалтувати українокВідео

18:33

Як позбутися від цвілі на посуді - швидкі лайфхаки господині на замітку

17:57

На Донбасі російська 136 бригада несе величезні втрати: повністю знищена вся батарея САУВідео

17:55

"З України з любов'ю": Сердючка на "Нептуні" влучно висміяла крах крейсера "Москва"Відео

17:38

"Я дуже погано виглядаю і не хочу, щоб мій чоловік мене такою бачив": Марченко вийшла в люди у масці

17:32

Що потрібно готувати на Вербну неділю 2022: п'ять смачних рецептівВідео

17:21

26-річний хлопець у сукні намагався "відкосити" від служби, але все пішло не за планомВідео

16:58

"Вимагають масових смертей": Подоляк різко відповів РФ на погрози бомбити КиївВідео

16:52

Путін програв війну в Україні задовго до її початкуПогляд

16:51

Дружина Віктора Павлика показала сина: тато прокоментував

16:49

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Харківській області, багато жертвВідео

16:40

ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52" Алігатор": 15 млн доларів збитку окупантамФотоВідео

16:20

Вакарчук емоційно виступив на руїнах Харкова і показав дивовижну знахідкуВідео

16:10

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

15:37

Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні - Washington Post

15:20

"Не упустив жити в будинок і поплатився життям": окупанти вбили і не давали поховати українця

15:15

На Харківщині оголосили про готовність вибити окупантів РФ і чекають тотального контрнаступу ЗСУВідео

15:09

Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняВідео

Реклама
15:06

Москві потрібен привід для війни, або навіщо Росія палить очерет в БєлгородіПогляд

14:47

На Чернігівщині 92-річна старенька з сином-інвалідом ховалася в підвалі від окупантів

14:24

День ангела в травні 2022 за церковним календарем - кого привітати з іменинами

14:21

Оксана Марченко втекла до Москви і поскаржилася пропагандистам на затримання Медведчука в УкраїніВідео

14:15

Залучите гроші і удачу на весь рік: що потрібно робити з вербою на Вербну неділю 17 квітняВідео

14:11

"Вони переступили межу!": Марченко обурюється, що всьому світу наплювати на МедведчукаВідео

13:45

Путін дорівнює Гітлеру, потрібно його зупинити, поки не пішов на Захід – глава Міноборони Словаччини

13:44

Під Черніговом бійці ЗСУ ювелірно знищили гаубицю "Акація" агресорівВідео

13:32

Харчишин заявив, що знає, хто навів ракету на його будинок

13:30

"І Кремль палатиме!": Богдан Бенюк розповів, як Україна зробить Путіна і "вусатого хокеїста"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти