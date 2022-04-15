На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

Орки на окупованих територіях призначають "місцеву владу" / фото Генштабу

На тимчасово окупованих територіях орки проводять звані "вибори" і призначають "місцеву владу", повідомляє Генштаб.

Зокрема, в окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори і незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих жителів, лояльних до окупаційної влади.

Також у тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Крім того, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати певні оборонні рубежі, завдавати ворогові шкоди та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: