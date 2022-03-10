Потужні вибухи прямо серед будинків: рашисти знову накрили Харків вогнем

Харків після бомбардувань рашистів / Фото Reuters

Російські окупанти завдали нового удару по Харкову. У місті більше години чулися звуки залпів, оголошена повітряна тривога.

Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22.00 чули в центрі міста, повідомляє Суспільне.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутні у всіх районах міста, а також поза містом.

Людей просять перебувати в укриттях.

Крім того, повідомляється, що в Харкові після авіаударів спалахнув ТРЦ Нікольський, який був зданий в експлуатацію тільки в минулому році.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вибили російських окупантів з Дергачів у Харківській області і повністю контролюють територію.