Потужні вибухи та море вогню: під Києвом розгромили угруповання окупантів РФ

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Українські захисники під Києвом знищили ціле угруповання російських окупантів.

Про це в Facebook повідомив волонтер Юрій Москаленко.

"Героїчний 4-й батальйон 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців прямо під Києвом послав до гіві і мотороли ціле угруповання окупантів...", - йдеться в повідомленні.

Судячи з усього, удар ЗСУ було завдано по бандформуваннях кадирівців.

"ЗСУ завдали точкового удару по позиціях кадирівців в околицях Бородянки", - пишуть ЗМІ.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.