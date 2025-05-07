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У РФ почалася картопляна криза: ціни зросли у 4 рази, а продукт став розкішшю

Даяна Швець
7 травня 2025, 13:44
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Ситуація погіршується все більше, оголюючи нестабільність аграрного сектору та створюючи загрозу для продовольчої безпеки РФ.
Путин, картошка
Що відбувається з картоплею в Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Про що мова:

  • У Росії спостерігається стрімке зростання цін на картоплю, яке є найсерйознішим за понад 20 років
  • Станом на кінець квітня 2025 року роздрібна ціна на картоплю зросла майже в півтора раза з початку року
  • Основними причинами зростання цін є низький врожай 2024 року, погодні умови та нестача якісного насіння

У Росії стрімко зростають ціни на картоплю — це явище вже назвали найсерйознішим за понад 20 років. Про це повідомляє видання "Коммерсант", близьке до влади РФ.

Після неврожаю в 2024 році ситуація лише погіршується — темпи зростання цін б’ють рекорди та викликають серйозне занепокоєння щодо продовольчої стабільності в країні. Аналітики кажуть про глибші проблеми в сільському господарстві Росії.

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За даними Росстату, станом на кінець квітня 2025 року кілограм картоплі в роздріб коштував у середньому 84,7 рубля. З початку року ціна зросла майже в півтора рази, а у річному вимірі - більш ніж у 2,7 раза (173%).

Такий стрибок став найвищим за весь час спостережень, які ведуться з 2002 року. На гуртовому ринку ситуація ще критичніша: з початку року ціни для роздрібних торговців зросли на понад 85%, а в порівнянні з весною 2024 року - вражаючі 340%.

Учасники ринку повідомляють, що оптова вартість картоплі врожаю 2024 року на кінець квітня була в 4,4 раза вищою, ніж рік тому - такого ще не було.

Основними чинниками різкого стрибка називають низький врожай — він скоротився майже на 12% - погані погодні умови та нестачу якісного насіння. Ситуацію ускладнили обмежені посівні площі.

Попри запевнення Міністерства сільського господарства РФ про зростання площ під картоплю у 2025 році, фермери побоюються затримки з новим урожаєм через травневі заморозки, які можуть вплинути на сходи.

Очікується, що невизначеність триматиметься щонайменше до початку літа, коли зазвичай стартує збирання нового врожаю.

Ще у 2024 році Росстат уже фіксував значне зростання цін на картоплю — майже на 92% за рік.

"В аграрному міністерстві зрозуміли, що щось пішло не так, вже за фактом. І тепер героїчно намагаються розрулити чергову кризу, якої могло не бути, виконуй воно свою рутинну роботу: контролювати посівні кампанії і в разі необхідності включати стандартні інструменти стимулювання, скажімо, обсяги держзакупівель або субсидуванням виробництва потрібної продукції", - заявив публіцист Анатолій Несміян у своєму каналі Telegram.

Економічні проблеми в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на WSJ, економіка Росії починає зазнавати краху. За даними журналістів, західні санкції стають все жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію більш низьких темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу.

Bloomberg звертає увагу, що мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій. Як кажуть експерти, мобілізація негайно викличе дефіцит робочої сили. А це додасть економіці труднощів.

Також і економічний експерт Тарас Загородній назвав похмурий прогноз для економіки Путіна. Росія зіткнеться зі складнощами, адже глобальна рецесія вже почалася - завдаються удари по її портовій інфраструктурі, що шкодить агресору.

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Коли правильно висаджувати картоплю

Щоб не зіштовхнутися з таким низьким врожаєм, як у Росії, варто знати, що оптимальні строки садіння картоплі передбачаються за настання в ґрунті на глибині 10 см середньодобової температури +6 +8ºС. Для південного і центрального Полісся це перша-друга декада, для північних і західних районів - друга-третя декада квітня. У лісостеповій зоні оптимальні строки садіння картоплі припадають на другу - початок третьої декади квітня. У степовій зоні оптимальні строки садіння картоплі - третя декада березня - перша декада квітня, повідомляє Інститут картоплярства.

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