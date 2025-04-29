Між перемир'ям і бойовими діями з ворогом є лише одна відмінність - Кузан

Під час Великоднього перемир'я окупанти розчищали дороги та накопичували резерви не просто так.

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Припинення вогню не означає зменшення застосування ресурсів на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Що сказав Кузан:

Окупанти завжди використовують перемир'я для посилення

Під час перемир'я можна хитрощами накопичити ресурси

Відмінність між бойовими діями і перемир'ям лише у припиненні вогню

Так зване "великоднє перемир'я" продемонструвало, що армія країни-агресорки Росії використовує будь-яку можливість для того, щоб посилити свої позиції.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. За його словами, такою тактикою користувалися завжди росіяни та навіть війська інших країн.

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"Там, де командир розумний і досвідчений, він не втрачатиме жодної хвилини і різноманітними хитрощами намагатиметься накопичити ресурси, розчистити дороги від спаленої техніки, що залишилася на полі бою. Її раніше ніхто не прибирав, бо це потребує додаткової техніки, яку, у свою чергу, можуть знищити наші дронники. Так само – забрати зброю, провести укріплювальні роботи. Є багато прикладів, як у період перемир'я можна, скажімо, додатково провести розвідку наших позицій, здійснити передислокацію сил", - пояснив він.

Тобто формально двоє бійців без зброї в руках можуть просунутися ближче до лінії фронту, залізти у якусь "нору" та виконувати там функцію коригувальників вогню і закріпитися. Для того, щоб вони почувалися впевнено потрібно всього лиш 3-4 години.

"Потрібно чітко розуміти: перемир'я – це завжди ризик. І підтримка режиму тиші іноді потребує більше ресурсів, аніж активні бойові дії. Тому що виходить так, що ми бачимо мету, спостерігаємо за нею, готуємо можливі варіанти удару у відповідь, але не можемо завдати вогневої поразки, поки ворог першим не почне стріляти", - наголосив Кузан.

Таким чином під час перемир'я та активних бойових дій відбувається все те саме, окрім застосування вогню. А іноді перемир'я потребує навіть більшої кількості ресурсів на спостереження, утримання позицій і розробку планів для можливих ударів у відповідь.

Великоднє перемир'я між Росією та Україною - що відомо

Нагадаємо, після того як кремлівський диктатор Путін оголосив про перемир'я 20 квітня, армія країни-агресора РФ почала облаштовувати маршрути проходу важкої техніки.

Згодом українські бійці підтвердили, що ворог використовує так зване "великоднє перемир'я" для накопичення свого особового складу на Харківському напрямку.

Пізніше, як писав Главред, військовий аналітик Sky News Шон Белл заявив, що диктатор РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" для демонстрації себе як "миротворця" перед самими росіянами і для зміцнення підтримки своєї політики.

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Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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