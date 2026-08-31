Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

Диктатор остаточно визначився з планом дій після приїзду американського політика.

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Путін вирішив продовжувати війну, щоб вберегти свою владу / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov/, Деніел Торок

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Путін кілька тижнів приймав рішення щодо ескалації війни

Візит директора ЦРУ у Москві, ймовірно, сприйняли як слабкість США

Кремль хоче посилити тиск не лише на Україну, але й на її партнерів

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін після кількох тижнів вагань схилився до сценарію ескалації війни. Про це з посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомляє видання The Economist.

Один із давніх соратників російського диктатора припускає, що тригером до цього став приїзд директора ЦРУ Джона Реткліффа, який у Москві прочитали як прояв нерішучості Вашингтона.

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"Ніхто не може знати, що коїться в голові Путіна. Але причини ескалації війни, як і саме рішення про вторгнення, мають внутрішній характер. Його головною метою завжди було збереження власної влади і, зрештою, свого життя", - йдеться у статті.

Куди буде спрямований новий тиск РФ

За межами України країна-агресор Росія, найімовірніше, посилить гібридні операції та диверсії проти партнерів Києва, а також цілитиметься в маршрути постачання з Європи.

Західні розвідки не виключають атак на європейські підприємства, які виготовляють матеріали для потреб української армії.

Усередині країни йдеться про масштабування вже випробуваних інструментів. 30 серпня Міноборони РФ повідомило про підготовку масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Окрім цього, за даними російських джерел, Путін готовий відправити на фронт в Україну ще 300 000–400 000 росіян.

Коли війна в Україні може закінчитися

Главред писав, що за словами екс-глави Міноборони України Михайла Федорова, РФ прагнутиме затягувати війну. Москва не піде на швидке закінчення війни.

Тому війна в Україні може тривати ще щонайменше два-три роки. Але він наголосив, що ситуація може змінюватися "від місяця до місяця" через динамічну ситуацію як і на фронті, так і в тилу.

Візит директора ЦРУ в Москву - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф минулого тижня несподівано відвідав Москву. Як стверджують обізнані джерела, однією з цілей поїздки було донести до Володимира Путіна позицію США щодо підтримки своїх союзників по НАТО.

Згодом стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського для припинення війни.

Також ЗМІ писали, що Дональд Трамп особисто відправив директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа з дипломатичною місією до Росії, не поінформувавши про зміст послання Кремлю ані довірених помічників, ні військове керівництво, яке за звичайних обставин мало б знати про таку поїздку.

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Про джерело: The Economist The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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