Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

На місці удару працюють екстрені служби.

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Пожежа на Київщні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ТСН

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РФ атакувала Київщину ударними БпЛА

Спалахнули складські приміщення

Поранено чотирьох людей

Вранці 31 серпня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок удару сплахнула масштабна пожежа, поранення отримали четверо людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Служби слідують на місце події", - повідомили у КМВА. відео дня

Перед цим у столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Повітряні сили попереджали, зокрема, про рух реактивних дронів у напрямку Києва.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Згодом у КМВА уточнили, що загоряння сталося в селі Погреби Київської області.

За даними столичних пабліків, попередньо, загоряння сталося на складах АТБ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Станом на 10:15 Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА курсом на Київ.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що після ранкової атаки РФ на Київщину постраждали четверо людей.

"Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі", - розповів він.

За його словами, у Броварському районі пошкоджені складські приміщення та торговельний заклад. У Бориспільському районі пошкоджені три склади та багатоквартирний будинок. Наслідки атаки ліквідовують відповідні служби.

Чи можуть зрости ціни на продукти через російські удари

Російські удари по складській та логістичній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої з постачанням окремих товарів, однак серйозного дефіциту продуктів або різкого зростання цін в Україні наразі не очікується.

Економіст Олег Пендзин пояснює це високою конкуренцією на українському ринку. Навіть якщо певні товари чи бренди тимчасово зникатимуть із полиць через проблеми з логістикою, їх можуть швидко замінити аналогічні пропозиції інших постачальників.

"Певні товарні позиції тих чи інших брендів можуть зникнути з полиць, проте вони доволі швидко будуть заміщені іншими брендами з аналогічними споживчими якостями. Це стосується як продовольчої, так і промислової групи. Тому серйозного зростання цін чи дефіцитів ми не відчуємо", - пояснив експерт.

Атаки БПЛА по Україні - останні новини

Нагадаємо, 30 серпня під Києвом пролунали вибухи. Внаслідок атаки БПЛА загоряння сталося в селі Погреби.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про поранених у Запоріжжі внаслідок нічної атаки безпілотниками. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував чотири райони області.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про удар по терміналу "Нової пошти" на Одещині, внаслідок якого виникла пожежа. Водночас на Харківщині дрон влучив у вантажівку "Нової пошти", унаслідок чого водій отримав поранення.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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