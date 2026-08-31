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РФ від ночі тероризує Україну: є поранені та руйнування, які наслідки в регіонах

Інна Ковенько
31 серпня 2026, 08:01
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Російські війська вночі та вранці 31 серпня атакували низку регіонів України, внаслідок чого є численні руйнування та постраждалі.
Наслідки нічної атаки РФ
Наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

  • У Запоріжжі FPV-дрон влучив у багатоповерхівку, серед поранених - підліток
  • У Херсоні дрон атакував медзаклад, постраждали двоє його працівників
  • На Дніпропетровщині 38-річний чоловік дістав поранення, є пошкодження

Російські війська вночі проти 31 серпня атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів у Запоріжжі постраждали двоє людей, зокрема підліток. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя

Уночі 31 серпня армія РФ вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Унаслідок атаки поранення дістали двоє людей, серед них - підліток.

відео дня

Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

FPV-дрон
FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Ворожий удар по Херсону

Близько 06:00 російські окупанти атакували дроном один із закладів охорони здоров’я. Про це повідомляють в Херсонській ОВА. Унаслідок удару постраждали двоє працівників - 62-річний чоловік та 69-річна жінка.

Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілі перебувають під наглядом медиків, їхній стан - середньої тяжкості.

Росія вдарила КАБами по Ізюму

Увечері 30 серпня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області.

Ворог атакував західну частину міста. Як зазначають в Ізюмській МВА, зафіксовано кілька влучань, одна з авіабомб впала на дорожнє покриття.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків, кілька автомобілів та електромережі. На місці одного з ударів також спалахнула господарська споруда.

Одна людина отримала поранення. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про пошкодження ще уточнюється.

РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак 31 серпня постраждала одна людина. Ворог понад 10 разів обстріляв чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

"У Павлоградському районі росіяни поцілили по Троїцький і Богданівській громадах. Виникли пожежі. Понівечене підприємство. Постраждав 38-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначили в ОВА.

На Черкащині збили три російські дрони

"Із частими повітряними тривогами минула ніч в області – як і вся попередня доба. Упродовж 30–31 серпня в нашому небі силами та засобами ППО знищено три російські БпЛА", - повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Звернень щодо потерпілих або пошкодження майна внаслідок атаки не надходило.

Як відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил, у ніч на 31 серпня Росія атакувала Україну 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія", а також керованою авіаційною ракетою Х-59.

Станом на 08:00 ППО збила або подавила 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ракета Х-59 також не досягла цілі.

Водночас зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на восьми - падіння уламків збитих цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попереджають в ПС.

РФ від ночі тероризує Україну: є поранені та руйнування, які наслідки в регіонах
Шахед / Інфографіка: Главред

РФ може розширити удари по енергетиці восени - ГУР

Главред писав, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка, Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду.

Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі. Російські атаки також можуть бути спрямовані не лише на об’єкти генерації та теплопостачання. У зоні ризику також опиняться газові об’єкти.

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - заявив Черняк.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 30 серпня російські війська атакували Київщину реактивними безпілотниками. У Погребах неподалік Києва пролунали потужні вибухи, після цього спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Крім того, 29 серпня, близько 09:30 РФ завдала ракетного удару по території одного з населених пунктів Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей.

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