Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

Інна Ковенько
31 серпня 2026, 09:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Водночас цього ж ранку росіяни атакували вантажівку "Нової пошти"на Харківщині, водій поранений.

Головне:

  • РФ атакувала термінал "Нової пошти" на Одещині, там спалахнула пожежа
  • На Харківщині дрон РФ влучив у вантажівку "Нової пошти"
  • Внаслідок атаки на Харківщині поранено водія вантажівки

Армія країни-агресорки РФ вранці 31 серпня атакувала термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Над місцем займання здійнявся густий чорний дим.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, займання вже ліквідували. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

відео дня

"Ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала вантажівку "Нової пошти" на Харківщині

Водночас цього ж ранку росіяни атакували вантажівку "Нової пошти" у селищі Близнюки на Харківщині.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, близько 3:50 російський безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив у вантажівку поштової служби.

"Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся. Водій отримав поранення", - зазначають в прокуратурі.

РФ поцілила в термінал 'Нової пошти' на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі
РФ атакувала вантажівку " Нової пошти" на Харківщині/ Фото: прокуратура

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - за фактом можливого воєнного злочину. Прокурори встановлюють усі обставини удару по цивільному транспорту.

Удари по "Новій пошті" - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч на п'ятницю, 28 серпня, скинули чотири керовані авіабомби на термінал Нової пошти в Сумах - унаслідок удару пошкоджено складські приміщення та транспорт компанії. Серед працівників терміналу обійшлося без загиблих.

Крім того, в ніч на 28 серпня окупаційна армія РФ атакувала Київську область. Під удар потрапили склади "Нової пошти" у Святопетровському районі громади.

Раніше під обстріл також потрапляли об’єкти компанії в Харкові, Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

10:32Україна
Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

09:37Війна
РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

09:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осені

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осені

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

Останні новини

10:38

На кого чекає час свят і подарунків: прогноз Таро на вересень 2026 року

10:36

"Так по-російськи": Танчинець розніс Каменських за слова про "тоталітарний режим"

10:32

Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

10:14

Знають одиниці: як часто треба пилососити, щоб вдома було завжди чисто

10:13

"Голі" помідори по-херсонськи: швидкий рецепт ароматної закуски з часником і зеленню

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
10:03

Гороскоп на завтра, 1 вересня: Терезам - прибуток, Водоліям - сварка

09:51

"Ми не витримали": Світлана Тарабарова виїхала з трьома дітьми

09:37

Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

09:30

РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

Реклама
08:55

Салат з баклажанів, який будуть їсти всі: простий рецепт за 25 хвилин

08:36

Правильний варіант знають одиниці: як українською назвати "дальнобойщика"

08:32

Які українські імена дивно звучать за кордоном: іноземці можуть не зрозуміти

08:01

РФ від ночі тероризує Україну: є поранені та руйнування, які наслідки в регіонах

07:59

Сили оборони повернули контроль: ISW повідомили про важливий прорив на фронті

07:04

Проросійські сили в Німеччині хочуть зупинити допомогу Україні: що задумали

06:25

Портников про Путіна: "Гаага не стала щепленням від появи нових младичів"Погляд

05:30

Останні хвилини Сонця: вчені розкрили катастрофічний сценарій

04:44

Тривалі відключення світла: що обов'язково треба придбати до зими

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

03:28

Одяг буде як новий: як за 30 секунд відмити сліди ручки з тканини

Реклама
02:56

Цілий качан капусти варити не потрібно: як швидко підготувати листя для голубців

01:05

Сенсаційна знахідка в надрах Землі: вчені вразили загадковим відкриттям

30 серпня, неділя
23:36

"Безжальний бунт" у РФ: Жданов назвав головну умову повстання

22:52

Секрет хрусткої картоплі розкрито: шеф-кухар радить додати незвичайний інгредієнт

22:44

Федоров розкрив ймовірні терміни завершення війни та назвав головну умову

22:19

Під Києвом прогриміли потужні вибухи: спалахнула масштабна пожежа - перші детали атаки РФ

21:28

Цвіль зникне на очах: копійчаний засіб миттєво вирішить проблемуВідео

21:15

"Ми зараз на стадії усвідомлення": Денисенко порадив, як далі жити українцямПогляд

20:48

Садівники назвали 6 рослин, як треба обовʼязково обрізати у вересні

20:43

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осеніВідео

20:26

Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерівВідео

20:18

З кондиціонера йде слабкий потік повітря: що обов’язково потрібно перевірити

19:27

Відбілювач більше не потрібен: яку помилку роблять під час чищення унітазуВідео

19:09

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

18:28

РФ б'є по ТЦ та складах: українцям назвали, які продукти будуть у дефіциті

18:05

Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димомФото

17:41

Анджеліна Джолі таємно прибула до України — де помітили зіркуВідео

17:31

В Україні стрімко подешевшав популярний фрукт: скільки тепер коштує кілограм

17:29

Пралка прослужить набагато довше: хитрий спосіб від цвілі та засміченьВідео

16:54

Які штани носити восени замість джинсів: стилістка показала 5 модних моделейВідео

Реклама
16:54

Монстера буде пишною та здоровою: яке підживлення дати їй у вересні

16:29

Втратив сім'ю і сам постраждав: у зірки шоу "Зважені та щасливі" сталася трагедія

16:27

Хмара назвав мету Путіна та розкрив єдиний спосіб, як зупинити РФ

16:27

Як приготувати гречку по-новому: прості та смачні рецепти щодня

16:10

Народжені у певні місяці можуть успадкувати особливі здібності від предків

16:02

Для чого городники поливають рослини ромашковим настоєм: трюк вирішує поширену проблему

15:51

Риболовля у вересні: в які дні місяця риба клюватиме найкраще за все

15:47

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

15:28

Готовий віддати сам: Потапа хочуть позбавити звання заслуженого артиста

15:26

СБС влаштували нічний погром на аеродромах РФ: знищено низку "жирних" цілей ворога

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти