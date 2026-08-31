РФ поцілила в термінал 'Нової пошти' на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

Водночас цього ж ранку росіяни атакували вантажівку "Нової пошти"на Харківщині, водій поранений.

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РФ атакувала термінал "Нової пошти" на Одещині, там спалахнула пожежа

На Харківщині дрон РФ влучив у вантажівку "Нової пошти"

Внаслідок атаки на Харківщині поранено водія вантажівки

Армія країни-агресорки РФ вранці 31 серпня атакувала термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Над місцем займання здійнявся густий чорний дим.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, займання вже ліквідували. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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"Ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала вантажівку "Нової пошти" на Харківщині

Водночас цього ж ранку росіяни атакували вантажівку "Нової пошти" у селищі Близнюки на Харківщині.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, близько 3:50 російський безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив у вантажівку поштової служби.

"Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся. Водій отримав поранення", - зазначають в прокуратурі.

РФ атакувала вантажівку " Нової пошти" на Харківщині/ Фото: прокуратура

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - за фактом можливого воєнного злочину. Прокурори встановлюють усі обставини удару по цивільному транспорту.

Удари по "Новій пошті" - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч на п'ятницю, 28 серпня, скинули чотири керовані авіабомби на термінал Нової пошти в Сумах - унаслідок удару пошкоджено складські приміщення та транспорт компанії. Серед працівників терміналу обійшлося без загиблих.

Крім того, в ніч на 28 серпня окупаційна армія РФ атакувала Київську область. Під удар потрапили склади "Нової пошти" у Святопетровському районі громади.

Раніше під обстріл також потрапляли об’єкти компанії в Харкові, Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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