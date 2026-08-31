Дрони дісталися Єкатеринбурга: біля складу Wildberries спалахнула пожежа

Наслідки атаки безпілотників зафіксували одразу в кількох районах міста.

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Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Дрони атакували Єкатеринбург: є падіння у кількох районах міста

Один із дронів упав за кілька метрів від складу Wildberries

Біля логістичного центру спалахнула пожежа

Уранці 31 серпня безпілотники атакували Єкатеринбург. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries - після падіння дрона та його уламків на території об’єкта виникли займання.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Інформацію про наслідки атаки також підтвердив губернатор Свердловської області Денис Паслер.

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Що відомо про атаку на Єкатеринбург

Близько 07:00 у місті оголосили тривогу через загрозу ударів безпілотниками. Невдовзі почали надходити повідомлення про падіння дронів та уламків у різних частинах Єкатеринбурга.

За словами Паслера, під ударом опинилися, зокрема, житлова забудова та логістичний об’єкт. На місцях працюють екстрені служби.

У районі Wildberries після падіння безпілотника виникла пожежа. Людей із території об’єкта евакуюють.

У мережі тим часом з’явилися кадри з місця події. На одному з них видно, що безпілотник упав безпосередньо біля логістичного центру Wildberries - за кілька метрів від складу.

Наразі російська влада не повідомляла про загиблих чи постраждалих. Інформація про наслідки уточнюється.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Далекобійні удари України по Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.

За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, російський Бєлгород опинився під масованим ракетним ударом. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. Зокрема, повідомляється про влучання в районі Бєлгородської ТЕЦ та електропідстанції.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Крім того, в ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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