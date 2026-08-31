Дрони дісталися Єкатеринбурга: біля складу Wildberries спалахнула пожежа

Головне:
- Дрони атакували Єкатеринбург: є падіння у кількох районах міста
- Один із дронів упав за кілька метрів від складу Wildberries
- Біля логістичного центру спалахнула пожежа
Уранці 31 серпня безпілотники атакували Єкатеринбург. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries - після падіння дрона та його уламків на території об’єкта виникли займання.
Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Інформацію про наслідки атаки також підтвердив губернатор Свердловської області Денис Паслер.
Що відомо про атаку на Єкатеринбург
Близько 07:00 у місті оголосили тривогу через загрозу ударів безпілотниками. Невдовзі почали надходити повідомлення про падіння дронів та уламків у різних частинах Єкатеринбурга.
За словами Паслера, під ударом опинилися, зокрема, житлова забудова та логістичний об’єкт. На місцях працюють екстрені служби.
У районі Wildberries після падіння безпілотника виникла пожежа. Людей із території об’єкта евакуюють.
У мережі тим часом з’явилися кадри з місця події. На одному з них видно, що безпілотник упав безпосередньо біля логістичного центру Wildberries - за кілька метрів від складу.
Наразі російська влада не повідомляла про загиблих чи постраждалих. Інформація про наслідки уточнюється.
Далекобійні удари України по Росії
Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.
За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.
"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.
Удари вглиб РФ - останні новини
Як писав Главред, російський Бєлгород опинився під масованим ракетним ударом. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. Зокрема, повідомляється про влучання в районі Бєлгородської ТЕЦ та електропідстанції.
Нагадаємо, в ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
Крім того, в ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.
Читайте також:
- Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість атак РФ
- СБС влаштували нічний погром на аеродромах РФ: знищено низку "жирних" цілей ворога
- Хмара назвав мету Путіна та розкрив єдиний спосіб, як зупинити РФ
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред