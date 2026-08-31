"Так по-російськи": Танчинець розніс Каменських за слова про "тоталітарний режим"

Ви дізнаєтеся:
- Позицію Насті Каменських щодо війни в Україні
- Як на заяву співачки відреагував Сергій Танчинець
В українському шоу-бізнесі розгорівся черговий гучний скандал. Приводом для обговорень стало відео Насті Каменських, у якому вона публічно висловила свою позицію щодо війни та патріотизму. На скандальну заяву виконавиці відреагував фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець у Facebook.
Співачка заявила, що не має наміру більше "підтримувати те, що відбувається" в Україні та носити вишиванку заради демонстрації своєї любові до батьківщини. Вона також заявила, що з початку війни говорила в міжнародних ЗМІ про Росію як про країну-агресора, яка напала на Україну, але бажає лише припинення бойових дій і смертей співгромадян.
"Тому я більше не підтримую те, що відбувається в Україні, і не хочу грати в "ура-патріотизм" та ходити у вишиванках, говорячи про незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не вмирали!" - висловилася Каменських.
Крім того, виконавиця окремо торкнулася мовного питання, спробувавши пояснити, чому продовжує використовувати російську мову. За її словами, цей вибір пов’язаний з її дитинством.
"Чому я розмовляю російською? Тому що я розмовляю цією мовою з дитинства. Я народилася і виросла в російськомовному Києві, який не належить ані Росії, ані тоталітарному режиму", - додала артистка.
На ці слова різко відреагував лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. Музикант не став підбирати м’яких виразів і розкритикував позицію колеги по сцені. Співака здивувала заява про "тоталітарний режим", який нібито намагається захопити "російськомовний Київ".
"Подивився відео Насті про те, що Київ не належить ані Росії, ані - тоталітарному режиму… Так от, ніби переглянув "старі пісні про головне". Так по-російськи", - заявив Танчинець.
На думку співака, випадок з Настею Каменських показує, як артисти, які не змінили своїх поглядів після початку повномасштабного вторгнення, нарешті демонструють своє справжнє обличчя.
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Про особу: Сергій Танчинець
Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту "Без Обмежень". Заслужений артист України (2020).
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