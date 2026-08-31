"Ми не витримали": Світлана Тарабарова виїхала з трьома дітьми

Ви дізнаєтеся:
- Як діти Світлани Тарабарової відреагували на обстріл
- Яке важливе рішення прийняла співачка після пережитого
Відома співачка і мати трьох дітей Світлана Тарабарова розповіла про важке рішення, яке вона прийняла після потужної атаки РФ на Київську область. У Instagram артистка повідомила, що евакуювалася разом із дітьми до безпечнішого регіону.
Співачка зізналася, що вибухи та детонації після російського обстрілу в ніч на 29 серпня були настільки потужними, що діти пережили справжній шок і вперше так сильно злякалися.
"Я не знаю, як спокійно описати те, що ми пережили… Дим, пожежі, детонації тривають. Діти вперше плакали від вибухів. Я розгубилася, давно такого не було. Цей день точно змінить усе в голові…", - написала Тарабарова.
Причиною страшної ночі стало влучання російських снарядів у склади в Київській області. Пережите стало переломним моментом для родини. Співачка зізналася, що "ця ніч змінила все", і прийняла рішення негайно покинути свій дім. Відклавши на другий план комфорт і робочі плани, Тарабарова разом із дітьми евакуювалася в безпечніший регіон країни, не розголошуючи свого точного місцезнаходження.
"Ми не витримали. Евакуювалися в спокійнішу область. Ще раз дякую всім, хто переживає за нас і написав теплі слова. Життя - найцінніше з усього, що ми маємо", - із сумом підсумувала артистка.
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Про персону: Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова - українська співачка, композиторка та авторка пісень, музична продюсерка, акторка, лауреатка національної музичної премії "Пісня року 2014", номінантка національних музичних премій. Колишня солістка поп-гурту Real O, повідомляє Вікіпедія.
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