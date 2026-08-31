Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми не витримали": Світлана Тарабарова виїхала з трьома дітьми

Христина Трохимчук
31 серпня 2026, 09:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська співачка пережила найстрашнішу ніч з початку повномасштабної війни та вирішила терміново евакуюватися.
Світлана Тарабарова переїхала з Київської області
Світлана Тарабарова переїхала з Київської області / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

Ви дізнаєтеся:

  • Як діти Світлани Тарабарової відреагували на обстріл
  • Яке важливе рішення прийняла співачка після пережитого

Відома співачка і мати трьох дітей Світлана Тарабарова розповіла про важке рішення, яке вона прийняла після потужної атаки РФ на Київську область. У Instagram артистка повідомила, що евакуювалася разом із дітьми до безпечнішого регіону.

Співачка зізналася, що вибухи та детонації після російського обстрілу в ніч на 29 серпня були настільки потужними, що діти пережили справжній шок і вперше так сильно злякалися.

відео дня
Світлана Тарабарова з донькою ховаються від обстрілу
Світлана Тарабарова з донькою ховаються від обстрілу / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

"Я не знаю, як спокійно описати те, що ми пережили… Дим, пожежі, детонації тривають. Діти вперше плакали від вибухів. Я розгубилася, давно такого не було. Цей день точно змінить усе в голові…", - написала Тарабарова.

Причиною страшної ночі стало влучання російських снарядів у склади в Київській області. Пережите стало переломним моментом для родини. Співачка зізналася, що "ця ніч змінила все", і прийняла рішення негайно покинути свій дім. Відклавши на другий план комфорт і робочі плани, Тарабарова разом із дітьми евакуювалася в безпечніший регіон країни, не розголошуючи свого точного місцезнаходження.

Діти Світлани Тарабарової
Діти Світлани Тарабарової / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

"Ми не витримали. Евакуювалися в спокійнішу область. Ще раз дякую всім, хто переживає за нас і написав теплі слова. Життя - найцінніше з усього, що ми маємо", - із сумом підсумувала артистка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в соцмережах активно обговорюють ймовірний приїзд Анджеліни Джолі в Україну. Після повідомлень мешканців про появу зірки в різних містах, у мережі намагаються з'ясувати, чи справді голлівудська актриса знову відвідала країну з гуманітарною місією.

Також Олексій Суханов вперше зізнався, що протягом шести років жив із недіагностованим цукровим діабетом. Шоумен не підозрював про розвиток хвороби доти, доки погіршення самопочуття та критичні симптоми не змусили його пройти повне медичне обстеження.

Читайте також:

Про персону: Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова - українська співачка, композиторка та авторка пісень, музична продюсерка, акторка, лауреатка національної музичної премії "Пісня року 2014", номінантка національних музичних премій. Колишня солістка поп-гурту Real O, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Світлана Тарабарова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

10:32Україна
Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

09:37Війна
РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

09:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осені

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осені

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

Останні новини

10:38

На кого чекає час свят і подарунків: прогноз Таро на вересень 2026 року

10:36

"Так по-російськи": Танчинець розніс Каменських за слова про "тоталітарний режим"

10:32

Київщину атакують реактивні БПЛА: спалахнула масштабна пожежа

10:14

Знають одиниці: як часто треба пилососити, щоб вдома було завжди чисто

10:13

"Голі" помідори по-херсонськи: швидкий рецепт ароматної закуски з часником і зеленню

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
10:03

Гороскоп на завтра, 1 вересня: Терезам - прибуток, Водоліям - сварка

09:51

"Ми не витримали": Світлана Тарабарова виїхала з трьома дітьми

09:37

Путін прийняв важливе рішення щодо війни в Україні, щоб зберегти своє життя - ЗМІ

09:30

РФ поцілила в термінал "Нової пошти" на Одещині: спалахнула масштабна пожежа - деталі

Реклама
08:55

Салат з баклажанів, який будуть їсти всі: простий рецепт за 25 хвилин

08:36

Правильний варіант знають одиниці: як українською назвати "дальнобойщика"

08:32

Які українські імена дивно звучать за кордоном: іноземці можуть не зрозуміти

08:01

РФ від ночі тероризує Україну: є поранені та руйнування, які наслідки в регіонах

07:59

Сили оборони повернули контроль: ISW повідомили про важливий прорив на фронті

07:04

Проросійські сили в Німеччині хочуть зупинити допомогу Україні: що задумали

06:25

Портников про Путіна: "Гаага не стала щепленням від появи нових младичів"Погляд

05:30

Останні хвилини Сонця: вчені розкрили катастрофічний сценарій

04:44

Тривалі відключення світла: що обов'язково треба придбати до зими

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка у парку за 43 с

03:28

Одяг буде як новий: як за 30 секунд відмити сліди ручки з тканини

Реклама
02:56

Цілий качан капусти варити не потрібно: як швидко підготувати листя для голубців

01:05

Сенсаційна знахідка в надрах Землі: вчені вразили загадковим відкриттям

30 серпня, неділя
23:36

"Безжальний бунт" у РФ: Жданов назвав головну умову повстання

22:52

Секрет хрусткої картоплі розкрито: шеф-кухар радить додати незвичайний інгредієнт

22:44

Федоров розкрив ймовірні терміни завершення війни та назвав головну умову

22:19

Під Києвом прогриміли потужні вибухи: спалахнула масштабна пожежа - перші детали атаки РФ

21:28

Цвіль зникне на очах: копійчаний засіб миттєво вирішить проблемуВідео

21:15

"Ми зараз на стадії усвідомлення": Денисенко порадив, як далі жити українцямПогляд

20:48

Садівники назвали 6 рослин, як треба обовʼязково обрізати у вересні

20:43

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осеніВідео

20:26

Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерівВідео

20:18

З кондиціонера йде слабкий потік повітря: що обов’язково потрібно перевірити

19:27

Відбілювач більше не потрібен: яку помилку роблять під час чищення унітазуВідео

19:09

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

18:28

РФ б'є по ТЦ та складах: українцям назвали, які продукти будуть у дефіциті

18:05

Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димомФото

17:41

Анджеліна Джолі таємно прибула до України — де помітили зіркуВідео

17:31

В Україні стрімко подешевшав популярний фрукт: скільки тепер коштує кілограм

17:29

Пралка прослужить набагато довше: хитрий спосіб від цвілі та засміченьВідео

16:54

Які штани носити восени замість джинсів: стилістка показала 5 модних моделейВідео

Реклама
16:54

Монстера буде пишною та здоровою: яке підживлення дати їй у вересні

16:29

Втратив сім'ю і сам постраждав: у зірки шоу "Зважені та щасливі" сталася трагедія

16:27

Хмара назвав мету Путіна та розкрив єдиний спосіб, як зупинити РФ

16:27

Як приготувати гречку по-новому: прості та смачні рецепти щодня

16:10

Народжені у певні місяці можуть успадкувати особливі здібності від предків

16:02

Для чого городники поливають рослини ромашковим настоєм: трюк вирішує поширену проблему

15:51

Риболовля у вересні: в які дні місяця риба клюватиме найкраще за все

15:47

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

15:28

Готовий віддати сам: Потапа хочуть позбавити звання заслуженого артиста

15:26

СБС влаштували нічний погром на аеродромах РФ: знищено низку "жирних" цілей ворога

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти