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Чи може РФ знову піти на Київ, щоб "врятувати" Крим: відповідь експерта

Дар'я Пшеничник
19 червня 2026, 12:31
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За оцінкою Романа Світана, єдиний суто географічний шлях на Київ для окупантів пролягає через схід України.

Чи може РФ знову піти на Київ, щоб 'врятувати' Крим: відповідь експерта
Чи можлива друга спроба наступу на Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне з новини:

відео дня
  • Новий наступ РФ на Київ є нереальним
  • Природні болота Полісся зупинять ворожі танки
  • Відволікаючі удари можливі лише на Харківщині

Поступова ізоляція окупованого Криму та перерізання ключових логістичних артерій, зокрема удар по Чонгарському мосту, заганяють російське командування у глухий кут. Поки загарбники стикаються з "логістичним жахом" на півдні, у медіапросторі знову з'являються побоювання: чи не спробує Кремль здійснити повторний масштабний наступ на Київ, аби відволікти Сили оборони України від звільнення півострова.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду категорично відкинув такий сценарій. За його словами, повторення подій початку повномасштабного вторгнення з півночі сьогодні є географічно та технічно неможливим.

Природна пастка та кінець "гостинності"

Роман Світан наголошує, що наступ з боку Білорусі чи Брянської області РФ у нинішніх реаліях приречений на провал через особливості ландшафту. Прорватися цим шляхом загарбникам заважає складний рельєф Полісся.

"Розгорнути широкомасштамії наступальні операції з боку Білорусі та Брянської області неможливо: це Полісся з його болотами, водою та стоячою верховодкою. Там немає практично жодного безпечного для танків напрямку", - зазначив Роман Світан.

Експерт відверто пояснює, чому ворогу вдалося підійти до столиці у 2022 році, згадуючи повну відсутність тодішніх укріплень та побудовані дороги. Однак сьогодні ситуація докорінно змінилася завдяки масштабній роботі українських військових.

"Генерал Наєв у 2023–2024 роках збудував серйозний ряд фортифікаційних споруд уздовж північного кордону, починаючи від Волині: Рівне, Житомир, Київ, Чернігів, Суми", - наголосив полковник запасу ЗСУ.

Саме через ці потужні захисні рубежі росіяни свого часу відмовилися від ідеї йти на Чернігівщину з Брянської області, натомість обравши для ударів Сумщину та Харківщину.

Наступ через єдиний теоретичний маршрут триватиме десятиліттями

За оцінкою полковника запасу, єдиний суто географічний шлях на Київ для окупантів пролягає через схід України. Ворогу довелося б прориватися вздовж лівого берега Дніпра після подолання оборонних рубежів на Донбасі. Проте швидкість просування окупаційних військ красномовно доводить утопічність цих планів.

"Від Луганська до Покровська - 180 км, і цю відстань російські війська долали 12 років. Причому вони були в кращих умовах - перебували на висотах. Скільки ж вони йтимуть із Сум до Києва, 30 років? Це просто нереально", - констатував військовий експерт.

Де чекати на справжні відволікаючі удари

Світан переконаний, що жодного "походу на Київ" - навіть як обманного маневру - не буде. Натомість для відволікання уваги українського Генштабу від кримського напрямку ворог використовуватиме вже "прогріті" ділянки фронту, зокрема на Харківщині.

"Тому ніякого походу на Київ точно не буде. Навіть для відволікання уваги... Тому, якщо десь і буде відволікання уваги, то на Харківському напрямку: Вовчанськ, Липці, Великий Бурлук, Куп’янськ – десь там", - підсумував Роман Світан.

Дивіться відео про те, як Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року:

Загострення ситуації навколо Костянтинівки

Аналітики проєкту DeepState заявляли, що ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині різко загострюється та має ознаки поступового охоплення міста російськими військами з кількох напрямків.

За словами аналітиків, противник нарощує тиск на околиці населеного пункту, намагаючись перерізати логістичні маршрути та ускладнити постачання українських підрозділів.

"У разі подальшого просування РФ існує ризик часткової ізоляції міста та погіршення оперативної ситуації на всій ділянці фронту навколо Слов’янсько-Краматорської агломерації", - додали в DeepState.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорив, що на півдні України російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку.

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найбільш інтенсивні бої найближчим часом можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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