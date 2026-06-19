Стягнули 11 тисяч військових: росіяни готуються до наступу на важливе місто

Наразі окупанти не контролюють жодної частини міста.

https://glavred.net/front/sobrali-11-tysyach-voennyh-rossiyane-gotovyatsya-k-nastupleniyu-na-vazhnyy-gorod-10774022.html Посилання скопійоване

РФ готується до наступу в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Ключові тези:

Росіяни нарощують активність біля Костянтинівки

Основна тактика - інфільтрація малими групами

Чисельність угруповання оцінюється у 11 тисяч військових

Російські окупаційні війська посилюють тиск на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Росіяни дотримуються тактики інфільтрації, хоча часом вдаються і до механізованих штурмів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міноборони РФ продовжує поширювати неправдиві та перебільшені заяви про нібито успіхи окупантів на Слов'янському напрямку.

відео дня

"Раніше російське військове відомство щоденно поширювало аналогічні заяви щодо Костянтинівки. На підтвердження своїх звітів ворог використовує згенеровані штучним інтелектом відео з поля бою", - йдеться у звіті.

Також тривають інфільтрації росіян в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Під час однієї з таких загарбники встановили прапори в центральній частині Костянтинівки

Речник однієї з українських бригад 17 червня повідомив, що російські війська концентрують сили поблизу Костянтинівки для наступу численними малими штурмовими групами.

Водночас командир 19-го армійського корпусу 18 червня заявив, що російські групи, які складаються навіть з одного військового, проникли в різні райони Костянтинівки.

За його словами, окупанти не контролюють жодної частини міста, але вони намагаються проникнути в Костянтинівку та обійти її з флангів.

Аналітики додають, що загальна чисельність російського угруповання в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, включно з передовими та тиловими підрозділами, оцінюється приблизно у 11 тисяч військових.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Загострення ситуації навколо Костянтинівки

Аналітики проєкту DeepState заявляли, що ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині різко загострюється та має ознаки поступового охоплення міста російськими військами з кількох напрямків.

За словами аналітиків, противник нарощує тиск на околиці населеного пункту, намагаючись перерізати логістичні маршрути та ускладнити постачання українських підрозділів.

"У разі подальшого просування РФ існує ризик часткової ізоляції міста та погіршення оперативної ситуації на всій ділянці фронту навколо Слов’янсько-Краматорської агломерації", - додали в DeepState.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорив, що на півдні України російські окупаційні війська помітно активізувалися. Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку.

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найбільш інтенсивні бої найближчим часом можуть розгорнутися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що РФ зменшила активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред