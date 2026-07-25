Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

Близьке оточення Путіна опинилося під серйозним тиском.

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Росії, найімовірніше, не вистачає систем ППО для захисту важливих об'єктів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Що повідомили аналітики:

Удари по складах Wildberries створюють чимало проблем для РФ

У Московській області окупанти намагаються посилювати ППО

Внаслідок атак України страждають еліти Кремля

Україна за минулий тиждень вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries в країні-агресорці Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ці атаки можуть накласти додаткові вимоги на і без того розтягнуту російську ППО, а також створюватимуть дедалі більше незручностей для росіян.

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РФ терміново посилює ППО

24 липня інсайдерське джерело повідомило, що в РФ терміново будують додаткові стаціонарні позиції для ЗРК Панцир-С1 по всій Московській області. Однак, на думку аналітиків, такі дії навряд чи допоможуть окупантам захистити склади Wildberries повністю.

ЗРК Панцир-С1 / Інфографіка: Главред

"Росії буде важко включити склади Wildberries та аналогічні об'єкти до зростаючого списку тилових активів, які вона повинна захищати. Перебої в наданні послуг Wildberries, ймовірно, продовжуватимуть створювати незручності росіянам у міських районах, таких як Москва та Санкт-Петербург, яких Кремль намагався захистити від війни", - переконані аналітики.

Удари по об'єктах Wildberries також можуть створювати фінансовий тиск на еліту в близькому оточенні кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.

Україна готується до нових ударів по РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього,Україна готується наносити удари по нових об'єктах в РФ, зокрема газової інфраструктури. Це буде окремий виклик для росіян, бо на газі у них працюють практично всі електростанції.

Таким чином Україна веде до розпаду єдиного економічного простору РФ, це вже відбувається. Вже зараз запроваджують обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Далі почнуться проблеми з бізнесом і виробництвом, з постачанням продуктів харчування та багатьма іншими речами.

Удари по складах Wildberries - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

Після цього удару росіяни в соцмережах почали масово скаржитися, що їхній бізнес страждає внаслідок українських атак. Цей факт їй настільки засмучує, що вони почали плакати.

Раніше, у ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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