Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

Що повідомили аналітики:
- Удари по складах Wildberries створюють чимало проблем для РФ
- У Московській області окупанти намагаються посилювати ППО
- Внаслідок атак України страждають еліти Кремля
Україна за минулий тиждень вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries в країні-агресорці Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Ці атаки можуть накласти додаткові вимоги на і без того розтягнуту російську ППО, а також створюватимуть дедалі більше незручностей для росіян.
РФ терміново посилює ППО
24 липня інсайдерське джерело повідомило, що в РФ терміново будують додаткові стаціонарні позиції для ЗРК Панцир-С1 по всій Московській області. Однак, на думку аналітиків, такі дії навряд чи допоможуть окупантам захистити склади Wildberries повністю.
"Росії буде важко включити склади Wildberries та аналогічні об'єкти до зростаючого списку тилових активів, які вона повинна захищати. Перебої в наданні послуг Wildberries, ймовірно, продовжуватимуть створювати незручності росіянам у міських районах, таких як Москва та Санкт-Петербург, яких Кремль намагався захистити від війни", - переконані аналітики.
Удари по об'єктах Wildberries також можуть створювати фінансовий тиск на еліту в близькому оточенні кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.
Україна готується до нових ударів по РФ
Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього,Україна готується наносити удари по нових об'єктах в РФ, зокрема газової інфраструктури. Це буде окремий виклик для росіян, бо на газі у них працюють практично всі електростанції.
Таким чином Україна веде до розпаду єдиного економічного простору РФ, це вже відбувається. Вже зараз запроваджують обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Далі почнуться проблеми з бізнесом і виробництвом, з постачанням продуктів харчування та багатьма іншими речами.
Удари по складах Wildberries - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.
Після цього удару росіяни в соцмережах почали масово скаржитися, що їхній бізнес страждає внаслідок українських атак. Цей факт їй настільки засмучує, що вони почали плакати.
Раніше, у ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.
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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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