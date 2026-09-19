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Дрон-перехоплювач у дії: потужний удар по реактивним безпілотникам РФ

Олексій Тесля
19 вересня 2026, 20:36
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Бойці військової контррозвідки СБУ збили російський реактивний дрон "Герань-5".
Знімок екрана
Перехоплення реактивного дрона РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Вдруге за день успішно застосовано новий український дрон-перехоплювач
  • Бойовики СБУ збили російський реактивний дрон "Герань-5"

Служба безпеки України вдруге за день успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Бійці військової контррозвідки СБУ збили російський реактивний дрон "Герань-5". Дякую воїнам СБУ за влучність", – розповів Зеленський.

відео дня

Як повідомлялося, раніше Зеленський після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада повідомив про перше застосування перехоплювача. Він додав до повідомлення відео бойової операції СБУ з перехоплення реактивних "шахедів".

Дивіться відео – перехоплення реактивного дрона РФ:

Знімок екрана
/ Скріншот

Що передувало

Напередодні Зеленський заявив, що дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів.

"В принципі, ми намагаємося поки що не вдаватися в подробиці щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менше дві компанії успішно пройшли бойові випробування, були знищені ворожі "шахеди", які летіли на досить високій швидкості. Це великий плюс, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і зрозуміти, як це можна максимально прискорити та налагодити масове виробництво", – сказав Зеленський на саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit).

Президент нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів, вже підписуються контракти.

дрон
/ Главред

Перехоплювачі дронів: що кажуть у Міноборони

В Україні створили й уже випробували чотири типи перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими реактивними "Шахедами". Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара.

За його словами, українські фахівці продовжують працювати над новими рішеннями, які дозволять ефективніше протистояти безпілотникам, оснащеним реактивними двигунами.

Дрони-перехоплювачі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, що об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

Як повідомлялося, випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про джерело: СБУ

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