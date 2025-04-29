Як Україна відповість на 'перемир'я' Путіна: Кузан розкрив стратегію Києва

Україна веде тонку дипломатичну гру, демонструючи миролюбність і підтримку ініціатив Трампа, розповів Сергій Кузан.

https://glavred.net/war/kak-ukraina-otvetit-na-peremirie-putina-kuzan-raskryl-strategiyu-kieva-10660190.html Посилання скопійоване

Як Україна відповість на "перемир'я" до 9 травня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези:

Відповідь України на "перемир'я" залежить від військових і дипломатичних факторів

ЗСУ готові до бойових дій у будь-який день, зокрема 9–10 травня

Остаточне рішення — за вищим військово-політичним керівництвом

Відповідь України на анонсоване Росією так зване "перемир’я" до 9 травнямає враховувати потенційні військові здобутки і ризики, а також можливі дипломатичні наслідки. Рішення ухвалюватиме вище військово-політичне керівництво. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Нам потрібно буде, на жаль, враховувати те, що ми зараз ведемо дуже тонку дипломатичну гру, демонструючи усьому світу миролюбність і підтримку мирних ініціатив президента Трампа. Зрозуміло, що ми залежні від американської допомоги, і нам дуже важливо, щоби вона не переривалася. Тому наша відповідь буде залежати від сукупності факторів", - пояснив він.

відео дня

Водночас Кузан наголосив, що з військової точки зору ЗСУ повністю готові до ведення бойових дій у будь-який день, включно з 9 і 10 травня. Він зазначив, що це підтверджує і позиція Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і військового командування загалом — операції на фронті тривають за планом.

"Але питання залишається в площині політики й геополітики. І тому потрібно зважити на те, скільки плюсів і мінусів буде від того чи іншого рішення. Якщо за кілька днів наші можливості будуть на високому рівні, щоб завдати удару противнику, тоді можна буде говорити про активні дії. Якщо ж ми ризикуємо більше втратити, ніж здобути, тоді втрачається доцільність відповіді", - розповів Кузан.

За його словами, повнотою інформації для ухвалення такого рішення володіє лише вище військово-політичне керівництво держави.

"І я думаю, що ми отримаємо відповідь уже найближчим часом. Тут ніхто інший ухвалити рішення не може", - додав він.

Перемир'я до 9 травня - головне

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир’я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня з нагоди "Дня перемоги". За його наказом, російські війська мають тимчасово припинити всі бойові дії.

Президент США Дональд Трамп наполягає на повному припиненні війни, а не тимчасовому перемир’ї, як запропонував Путін на 9 травня. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським і закликає обох сісти за стіл переговорів.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Путіна про припинення вогню маніпуляцією заради тиші під парад 8 травня. Він підкреслив, що Україна цінує життя, а не паради, й закликав до безумовного 30-денного перемир’я.

Читайте також:

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред