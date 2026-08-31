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РФ різко наростила удари реактивними дронами: Ігнат розкрив нову тактику ворога

Інна Ковенько
31 серпня 2026, 14:18
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У липні російські війська запустили вп’ятеро більше реактивних дронів, ніж у червні.
РФ змінила тактику ударів по Києву
РФ змінила тактику ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/yuriy.ignat

Головне:

  • За чотири дні РФ запустила понад 1500 БпЛА, 800 із них - реактивні
  • У липні Росія вп’ятеро збільшила застосування реактивних дронів
  • Реактивні БпЛА складніше перехоплювати через швидкість і висоту польоту

Росія суттєво збільшила використання швидкісних реактивних безпілотників під час атак на Україну. Київ залишається одним із головних напрямків таких ударів.

За останні чотири доби РФ застосувала понад 1500 БпЛА, близько 800 із них були реактивними. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Помітне збільшення кількості таких цілей почалося ще в липні. Тоді росіяни застосували приблизно вп’ятеро більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше.

"Тобто це той місяць, коли противник суттєво нарощував застосування реактивних БпЛА, а також "Бандеролей", ракета-дрон, як його ще називають, тобто його параметри польоту близькі до крилатої ракети, 600 кілометрів на годину летить цей засіб", – сказав він.

За словами Ігната, проблема для ППО полягає насамперед у швидкості та висоті польоту. Окремі реактивні апарати можуть розганятися приблизно до 600 км/год і летіти на висоті близько 5 км. Через це їх не завжди можуть дістати мобільні вогневі групи та ПЗРК, а частина дронів-перехоплювачів просто не має достатньої швидкості для переслідування таких цілей.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Україна протидіє їм за допомогою зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії та винищувальної авіації. Загалом рівень знищення ворожих БпЛА залишається високим - близько 88–90%, однак для реактивних цілей цей показник нижчий.

Ігнат також звернув увагу на темпи російського виробництва. Серед уламків збитих "Шахедів" українські фахівці знаходять маркування, нанесене лише за кілька тижнів до атаки. Це свідчить про те, що нові безпілотники досить швидко виготовляють і запускають проти України.

Попри те, що реактивні версії дорожчі за звичайні дрони, РФ продовжує збільшувати їхнє застосування.

Чому РФ почала розтягувати обстріли

Главред писав, що за словами генерала-лейтенанта, засновника фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, Росія змінює ритм повітряних атак по Україні.

До нічних ударів балістичними ракетами ворог додає хвилі реактивних дронів на світанку, а вдень продовжує застосовувати безпілотники. Також російські війська комбінують різні типи ракет. У Кремлі розраховують, що постійні удари по великих містах і руйнування посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

РФ різко наростила удари реактивними дронами: Ігнат розкрив нову тактику ворога
Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, зранку 31 серпня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок удару сплахнула масштабна пожежа, поранення отримали четверо людей. Згодом у КМВА уточнили, що загоряння сталося в селі Погреби Київської області.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про поранених у Запоріжжі внаслідок нічної атаки безпілотниками. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував чотири райони області.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про удар по терміналу "Нової пошти" на Одещині, внаслідок якого виникла пожежа. Водночас на Харківщині дрон влучив у вантажівку "Нової пошти", унаслідок чого водій отримав поранення.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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